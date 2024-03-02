В Турции заявили о подготовке к визиту Путина

«Ведется подготовка. По срокам ничего нового», - рассказал собеседник агентства.

В Кремле ранее заявляли, что до президентских выборов, которые будут проходит с 15 по 17 марта, визит Путина в Турцию не планируется. В это время у него напряженный график.

Источник в Анкаре утверждал, что российский лидер может приехать на переговоры с Эрдоганом в конце апреля или в начале мая.

Накануне в Турцию, где стартовал III Анталийский дипломатический форум, прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Он уже провел ряд переговоров с коллегами из Турции, Азербайджана и Республики Сербской.