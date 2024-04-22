В Турции заявили, что не отказывают россиянам в открытии счетов

Решение, которое США приняли в отношении российских активов, неправомерно и по сути представляет кражу, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его оценке, на основе этих действий американской стороны можно сделать три вывода.

Первый из них в том, что доверие к Штатам теперь будет подорвано со стороны других стран, бизнеса и частных инвесторов, пояснил Володин. По словам спикера Госдумы, действия США против активов России разрушают принцип неприкосновенности собственности. А на нем, подчеркнул политик, строится мировая финансовая система.

Помимо этого, ущерб будет нанесен международному праву , поскольку при наличии такого прецедента, любое государство будет вправе поступать аналогично.

«У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», - указал Володин.

Говоря о втором выводе, он напомнил, что из общей суммы в 280 миллиардов долларов, принадлежащих РФ и заблокированных по всему миру, непосредственно в США находятся лишь пять-шесть миллиардов, а основная доля (210 миллиардов евро) заморожена в Евросоюзе.

С учетом этого, продолжил спикер Госдумы, нужно понимать, что Штаты приняли закон о конфискации российских активов ради провоцирования ЕС на такой же шаг. И он будет разрушителен для европейской экономики, предупредил политик.

Третий вывод, по его словам, состоит в том, что США уже не верят в победу киевского режима. Именно поэтому американские власти готовы давать деньги Украине только в кредит, поэтому средства эти ей придется вернуть. Другой вариант для Вашингтона - давать Киеву не свои средства , указал Володин, пояснив, что речь идет о передаче активов России.