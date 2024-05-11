В Турции раскритиковали поступок посла Израиля на трибуне ООН

Челик назвал отрадным то, вопрос о членстве Палестины в ООН рассмотрят снова. Также он напомнил, что резолюцию, расширяющую права страны в организации, приняли подавляющим большинством голосов на Генассамблее ООН.

«Но тот факт, что постпред Израиля уничтожил Устав ООН с помощью измельчителя бумаги после резолюции по Палестине, продемонстрировал, что в Израиле не признают международное право», - написал политик.

В минувшую пятницу постпред Израиля измельчил с помощью шредера Устав ООН. Кроме того, Эрдан раскритиковал проект резолюции с рекомендацией к Совбезу ООН «пересмотреть в положительном ключе» вопрос принятия Палестины во всемирную организацию.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о расширении прав Палестины в организации, а также направила Совбезу рекомендации положительно рассмотреть вопрос о членстве страны.