24 января 2025, 23:19

В Турции обрушилось трехэтажное здание, под завалами остались несколько человек

РИА «Новости»
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В провинции Конья в Турции обрушился 14-квартирный трехэтажный дом. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak.

«В центре Сельчуклу в провинции Конья обрушилось старое трехэтажное здание. <…> Поисково-спасательные команды прибыли на место происшествия», - написали авторы сообщения.

По данным газеты, из-под завалов извлекли двоих человек. Под обломками здания могут находиться еще три или четыре человека.

Причины, по которым произошло обрушение здания, власти пока не называли.

Ранее стало известно, что при пожаре в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая по меньшей мере погибли 36 детей.

Турция Обрушения
24 января 2025, 22:01
Трамп в частной беседе негативно высказался о лидерах ФРГ и ее торговой политике
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп в частном разговоре уничижительно отозвался о действующем руководстве Германии и ее торговой политике. Об этом источники сообщили газете Wall Street Journal.

В конце 2024 года американский миллиардер Илон Маск заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц проиграет предстоящие выборы, и назвал его «отстойным», поддержав при этом правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По данным авторов статьи, Маск обратил свое внимание на АдГ сразу же после встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в декабре. По словам их источника, Трамп в ходе этой встречи упомянул о недавнем разговоре с лидером Германии, назвав его скучным. При этом его гости указали на то, что Шольц поддержал конкурентку Трампа на президентских выборах Камалу Харрис, а кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц критиковал будущего президента.

«Шольца и Мерца не пригласим на инаугурацию, сказал Трамп, и добавил при этом уничижительные высказывания о немецких лидерах и торговой политике страны», - сообщили в статье.

Также авторы статьи отметили, что, кроме Маска и Трампа, нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс также высказывал собственные критические замечания в адрес немецких политиков.

Ранее Маск исковеркал написание имени и фамилии канцлера Германии Олафа Шольца, обозвав его «олухом». Сообщение в соцсети X он опубликовал после того, как тот высказался о неоднозначном похожем на нацистское приветствие жесте миллиардера.

Германия США Соцсети Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США Камала Харрис Олаф Шольц Выборы Фридрих Мерц
24 января 2025, 17:24
Главы МИД Евросоюза обсудят новый пакет санкций и российские активы
Unsplash
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Главы МИД стран Евросоюза проведут в Брюсселе 27 января встречу, в ходе которой обсудят 16-й пакет антироссийских санкций и вопросы, связанные с использованием российских активов. Об этом РИА «Новости» сообщил высокопоставленный европейский источник.

Он напомнил, что государства Европы продолжают разрабатывать экономические ограничения против России.

«Мы, возможно, обсудим санкции. Как вы знаете, мы сейчас готовим 16-й пакет санкций, а также продолжаем дискуссию по использованию российских активов», - отметил источник издания.

Ранее директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель усомнился, что европейские страны решатся ввести новые антироссийские санкции. По его мнению, союзники американского президента Дональда Трампа в ЕС выступят против дополнительных ограничений. Эксперт добавил, что даже полный запрет на поставки товаров из России в США не сыграет никакой роли.

Санкции Евросоюз
24 января 2025, 17:16
Лавров назвал условие, при котором восстановится диалог России и США
РИА «Новости»
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Россия готова к диалогу с США, если администрация Дональда Трампа будет учитывать ее интересы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопросы СМИ.

Россия готова к диалогу с США, если администрация Дональда Трампа будет учитывать ее интересы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров , отвечая на вопросы СМИ.

«Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать - значит, все останется как есть», - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что российские власти не питают иллюзий насчет Трампа и хорошо помнят, что на первом сроке по масштабам санкций он оставил позади своих предшественников. По мнению Лаврова, отношения двух стран «предельно истончились и сейчас балансируют на грани разрыва». При этом он приветствовал сигналы о желании наладить общение.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов контактировать с Трампом и ожидает сигнала от США.

США Сергей Лавров Международные отношения Дональд Трамп Россия Владимир Путин

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