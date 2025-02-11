В Турции начали готовиться к цунами и землетрясениям

Специалисты ведомства провели совещание с участием замминистра внутренних дел Муниром Каралоглу, обсудив опасности, которые могут возникнуть в результате сильного землетрясения, цунами или извержения вулкана в результате сейсмической активности на острове Санторини и его окрестностях.

«В результате активности в регионе, которая переросла в форму сейсмических штормов, по состоянию на 7 февраля 2025 года, число землетрясений силой более трех баллов достигло 761», - уточнили в AFAD.

Землетрясения усиливаются примерно в 25 километрах к северо-востоку от острова Санторини и имеют глубину от пяти до 25 километров. Ближайшее из них к берегам Турции произошло в 140 километрах.

После усиления сейсмической активности AFAD развернула мобильные системы сирен в провинциях Измир, Айдын и Мугла для оповещения населения о возможных цунами и других угрозах.

Ранее американцев предупредили о девятибалльном землетрясении и 30-метровом цунами , которое может обрушится на тихоокеанское побережье США.