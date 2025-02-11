11 февраля 2025, 04:25

В Турции начали готовиться к цунами и землетрясениям

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Турецкие власти начали готовиться к цунами на фоне сейсмической активности на острове Санторини в Эгейском море. Об этом сообщили на сайте Турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD).

Специалисты ведомства провели совещание с участием замминистра внутренних дел Муниром Каралоглу, обсудив опасности, которые могут возникнуть в результате сильного землетрясения, цунами или извержения вулкана в результате сейсмической активности на острове Санторини и его окрестностях.

«В результате активности в регионе, которая переросла в форму сейсмических штормов, по состоянию на 7 февраля 2025 года, число землетрясений силой более трех баллов достигло 761», - уточнили в AFAD.

Землетрясения усиливаются примерно в 25 километрах к северо-востоку от острова Санторини и имеют глубину от пяти до 25 километров. Ближайшее из них к берегам Турции произошло в 140 километрах.

После усиления сейсмической активности AFAD развернула мобильные системы сирен в провинциях Измир, Айдын и Мугла для оповещения населения о возможных цунами и других угрозах.

Ранее американцев предупредили о девятибалльном землетрясении и 30-метровом цунами , которое может обрушится на тихоокеанское побережье США.

Турция Землетрясения
11 февраля 2025, 00:23
В Финляндии допустили открытие нового фронта против России
Читайте нас в: Google Новости
Запад может спровоцировать новый военный конфликт против России в Северной Европе и Балтийском море. Об этом профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил в соцсети Х.

«Существует множество признаков того, что следующая значительная эскалация против России может произойти в странах Северной Европы, включая Балтийское море», - подчеркнул он.

В связи с этим профессор считает, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск должны в ближайшее время провести аудит НАТО.

Газета Politico ранее сообщила, что в Евросоюзе начали готовиться к масштабной операции по захвату входящих в якобы российских танкеров в Балтийском море. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия сделает все для предотвращения захвата кораблей.

Финляндия Европа Россия Запад НАТО Эстония Балтийское море
10 февраля 2025, 22:43
США испугались Су-57 и не стали показывать F-16 в Индии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США отказались выставлять истребители F-35 и F-16 на авиакосмической выставке Aero India 2025 после того, как узнали о планирующейся летной программе российского Су-57. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов.

«К честной борьбе с нами соперники не готовы. Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», - отметил он.

Алипов назвал естественным процессом вопрос диверсификации связей Нью-Дели с другими странами в области военно-технического сотрудничества. По его словам, российская сторона готова к здоровой конкуренции, но не в ущерб собственным интересам.

Истребитель пятого поколения Су-57Э впервые представили на международной выставке в Индии. Самолет особенно заинтересовал Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Также российская сторона готова предложить Индии совместное производство самолета Су-57Э.

США Истребители Индия Истребитель Су-57 Самолеты F-35 F-16
10 февраля 2025, 22:18
МИД Финляндии вызвал российского посла из-за якобы нарушения воздушных границ
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России из-за якобы нарушения воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом ведомство сообщило в социальной сети Х.

По данным финского МИД, от российского посла потребовали объяснений по поводу предполагаемого вторжения в воздушное пространство страны.

Информация о якобы нарушении появилась на сайте Минобороны Финляндии 7 февраля.

Посол Павел Кузнецов ранее заявил, что в Финляндии российские дипломаты находятся под давлением. Оскорбления и угрозы минирования стали повседневной частью дипмиссии.

Финская пограничная разведка в понедельник отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива. Его экипаж будет заниматься сбором дополнительной информации после аварии с танкером Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области. Президент Финляндии Петтери Орпо сообщил о планах провести собственное расследование ЧП.

Финляндия Самолеты Россия МИД РФ
10 февраля 2025, 21:24
ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Палестинское движение ХАМАС отложило освобождение заложников, обвинив Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило The Times of Israel.

По данным издания, запланированное на 15 февраля освобождение израильских заложников перенесли «до дальнейшего уведомления».

Представитель «Бригад Аль-Кассам» Худайфа Кахлут заявил, что за последние три недели Израиль не выполнил свои обязательства в рамках сделки.

«Эти нарушения включают задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, обстрелы различных районов и отсутствие разрешения на доставку гумпомощи», - подчеркнул он.

Теперь радикалы требуют от Израиля компенсации ущерба, причиненного из-за несоблюдения им соглашения по Газе, только после этого ХАМАС освободит заложников.

Глава Минобороны Израиля Кац обвинил ХАМАС в нарушении сделки по Газе. Он отметил, что израильская армия получила приказ подготовиться к любым возможным сценариям.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал взять сектор Газа под свой контроль и навести там порядок.

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины

Новости по теме