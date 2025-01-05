В Токио продали тунца за 1,3 миллиона долларов

Первые новогодние торги тунца привлекают большое внимание прессы, потому что неофициально считаются своеобразным прогнозом на год и маркером экономических тенденций. Высокая цена на торгах считается хорошей приметой, тем успешнее будет год.

В 2025 году тунца продали по второй по величине цене после рекорда в 2019 году, когда стоимость рыбы достигла 3,1 миллиона долларов.

Для победы на аукционе объединились ресторан «Суси Гиндза Онодэра» и оптовая компания «Ямаюки». Они уже в пятый раз вместе выкупают самого дорого тунца на первом аукционе года. Рыбу поймали 4 января, отметил источник.

В январе 2024 года тунца массой 238 килограммов продали в Токио за 788 тысяч долларов.