В Тель-Авиве ввели режим повышенной готовности после взрыва беспилотника

«Война все еще здесь, она тяжела и болезненна. Муниципальные силы быстро прибыли на место и справились с инцидентом, и мы готовы к развитию событий, если оно будет», - подчеркнул Хульдаи.

Взрыв прогремел около трех часов ночи в центре города на углу улиц Бен-Йехуда и Шолом-Алейхем. Примерно в 150 метрах от места происшествия находится здание консульства США. По данным полиции, в результате погиб один человек, 10 пострадали.

В ЦАХАЛ заявили, что причиной взрыва стал БПЛА.