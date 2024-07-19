19 июля 2024, 09:54

В Тель-Авиве ввели режим повышенной готовности после взрыва беспилотника

РИА «Новости»
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Режим повышенной готовности ввели в Тель-Авиве после ночного взрыва, вызванного падением беспилотника. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил мэр города Рон Хульдаи. По его данным, жертвой случившегося стал один человек, еще несколько жителей получили ранения.

«Война все еще здесь, она тяжела и болезненна. Муниципальные силы быстро прибыли на место и справились с инцидентом, и мы готовы к развитию событий, если оно будет», - подчеркнул Хульдаи.

Взрыв прогремел около трех часов ночи в центре города на углу улиц Бен-Йехуда и Шолом-Алейхем. Примерно в 150 метрах от места происшествия находится здание консульства США. По данным полиции, в результате погиб один человек, 10 пострадали.

В ЦАХАЛ заявили, что причиной взрыва стал БПЛА.

Израиль Беспилотники
19 июля 2024, 10:06
Трамп сделал неожиданное заявление о России
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Китай боялись его. Об этом он заявил на национальном съезде республиканцев в Милуоки. Его слова привело издание The Sunday Times.

«Орбан тоже говорил про это. Он говорил, что Россия и Китай боялись Трампа, все боялись его. Тогда царил мир, а сейчас все взрывается. Этого не должно было произойти», - отметил кандидат в президенты США.

Трамп добавил, что после победы на выборах президента он принесет мир и закончит все международные конфликты, которая создала нынешняя администрация Белого дома во главе с Джо Байденом.

Политик также заявлял о планах восстановить хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он выразил мнение, что Ким скучает по нему.

Американские СМИ сообщали, что после выдвижения кандидатом Трамп намерен поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.

США Дональд Трамп Россия Китай
19 июля 2024, 09:36
Ким Чен Ын принял военную делегацию из России
РИА «Новости»
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Лидер КНДР Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко. Об этом сообщила местная радиостанция «Голос Кореи».

О деталях встречи не сообщили. Криворучко являлся членом российской делегации, которая была в Пхеньяне месяц назад. Тогда в столицу Северной Кореи прибыл президент России Владимир Путин. Предыдущий раз он приезжал в Пхеньян в 2000 году. По словам главы государства, за эти годы город сильно преобразился.

Путин провел рабочую встречу с Ким Чен Ыном, на которой они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Северной Кореи. Российский лидер заявил, что новое соглашение стало прорывным и может повысить уровень взаимодействия двух стран.

Также Путин в Пхеньяне лично сел за руль Aurus и прокатил северокорейского коллегу Ким Чен Ына по улицам города.

Северная Корея Ким Чен Ын Военные Россия КНДР Владимир Путин
19 июля 2024, 09:04
На Западе забили тревогу из-за российских подводных лодок
РИА «Новости»
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Российские подводные лодки у берегов Великобритании представляют угрозу Западу. Такое мнение выразила обозреватель National Interest Майя Карлин.

По ее данным, российские ударные подводные лодки выполняли задачи в Ирландском море. В том числе речь идет о субмаринах класса Kilo. Такое обозначение применяют в НАТО к проектам отечественных подводных лодок 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Эту технику неоднократно модернизировали. Сейчас, по мнению журналистки, усовершенствованные российские подводные лодки представляют серьезную опасность.

«Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры», - уточнила Карлин.

В начале июля корветы «Громкий» и «Резкий» вышли в море из Владивостока. Они отправились на учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Великобритания Подлодки Оружие Запад НАТО
19 июля 2024, 07:48
Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном
РИА «Новости»
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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае переизбрания. Об этом он сказал на съезде республиканцев в Милуоки.

По мнению Трампа, северокорейский лидер скучает по нему.

«У меня получалось ладить с ним. Если вы помните, мы добились прекращения пусков ракет из стороны КНДР. Теперь они вновь принялись за старое, но когда я вернусь, то снова полажу с Кимом. Уверен, что он тоже хочет моего возвращения. Думаю, что он скучает», - привело слова Трампа РИА «Новости».

Политик добавил, что демократы во главе с Джо Байденом получили планету мира и превратили ее в «планету войны».

«Просто посмотрите на происходящее на Украине. Города бомбят, как людям жить в условиях, если дома разрушают до основания?» - спросил он.

Ранее Трамп обещал положить конец всем конфликтам , которые начались при Байдене.

США Дональд Трамп

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