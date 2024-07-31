В Тегеране погиб глава политбюро движения ХАМАС

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«Исламское движение сопротивления ХАМАС выразило соболезнования в связи с мученической смертью Исмаила Хании великой нации Палестины, исламской и арабской умме и всем свободным людям мира», - сообщило агентство.

Движение возложило вину на Израиль. Представители ХАМАС заявили, что удар нанесли после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

О гибели политика объявила служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции. По ее информации, резиденцию главы политбюро ХАМАС в Тегеране обстреляли. Погибли двое, в том числе его телохранитель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Политик предупредил, что его армия способна войти в эту страну.