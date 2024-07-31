31 июля 2024, 06:25

В Тегеране погиб глава политбюро движения ХАМАС

РИА «Новости»
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Израильские войска нанесли удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, и он погиб. Об этом сообщил Mehr со ссылкой на офис палестинского движения.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС выразило соболезнования в связи с мученической смертью Исмаила Хании великой нации Палестины, исламской и арабской умме и всем свободным людям мира», - сообщило агентство.

Движение возложило вину на Израиль. Представители ХАМАС заявили, что удар нанесли после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

О гибели политика объявила служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции. По ее информации, резиденцию главы политбюро ХАМАС в Тегеране обстреляли. Погибли двое, в том числе его телохранитель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Политик предупредил, что его армия способна войти в эту страну.

Иран Конфликт Израиля и Палестины Палестина
31 июля 2024, 04:31
«В ближайшие месяцы». В США раскрыли планы НАТО в отношении России
РИА «Новости»
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Страны НАТО планируют разработать новую стратегию в отношении России. Такое заявление сделал на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Его слова привел телеканал NTD.

Страны НАТО планируют разработать новую стратегию в отношении России. Такое заявление сделал на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Его слова привел телеканал NTD.

«НАТО в ближайшие месяцы собирается разработать новую стратегию в отношении России», - сказал он.

По словам О’Брайена, эта стратегия направлена на объединение всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией.

Ирландский журналист Чей Боуз ранее указал, что Запад завидует России и боится ее. Он заявил, что западные государства долгое время мечтают «разорвать и подчинить» страну.

Президент Польши Анджей Дуда также указал, что победа российской армии на Украине может привести к масштабному боестолкновению с НАТО. По мнению Дуды, Россия представляет собой самую большую безопасности всего Североатлантического альянса.

США Европа Россия НАТО Польша
31 июля 2024, 04:07
В Британии предрекли кризис с F-35
Pixabay
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Истребители пятого поколения F-35 не будут отправлять на реальные бои до 2025 года из-за проблем с программным обеспечением. Об этом предупредил журналист Дэвид Экс в статье для британской газеты The Telegraph.

Он напомнил, что F-35 с первоначально установленными процессорами не имеет некоторых возможностей, о которых заявляли при разработке.

«Датчики работали с меньшим охватом, а сам самолет не был совместим со всеми новейшими боеприпасами», - указали в статье.

Журналист заявил, что истребители можно будет применить лишь после обновления программного обеспечения. Полная боеготовность произойдет лишь после обновления Technology Refresh 3, которое установят на новых самолетах и за дополнительную плату, резюмировал Экс.

В марте в США началось серийное производство истребителей F-35A Lightning II спустя 22 года после начала разработки. Ранее американских военных заподозрили в использовании F-35 для разведки.

Истребители Самолеты F-35
31 июля 2024, 02:53
Проститутки остались без работы в Париже из-за Олимпийских игр
Freepik
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После начала Олимпийских игр в Париже представительницы секс-индустрии пожаловались на сложности в работе. Об этом сообщило News.com.au.

В связи с Олимпиадой усилилось патрулирование улиц, поэтому секс-работницы, у которых не все в порядке с документами, стали бояться ареста. Это приведет к тому, что они останутся без заработка.

«Каждый день проходят полицейские проверки. Если они меня арестуют и депортируют в Китай, там мне не окажут медицинской помощи», - пожаловалась одна из женщин.

После приезда в Париж китаянка рассчитывала работать уборщицей, но ушла в проституцию после того, как у нее диагностировали рак груди, чтобы оплачивать свое лечение.

Другие женщины боятся новых правил безопасности, ограничивающих движение пешеходов и транспорта по Парижу. По их словам, постоянные клиенты не могут добраться к ним из-за этих ограничений.

Перед церемонией открытия Олимпийских игр, которая проходила вдоль реки Сена, секс-работницам пришлось покинуть свои обычные точки.

Ранее британского спортивного комментатора Боба Балларда отстранили от работы на Олимпиаде-2024 за сексистское высказывание.

Париж Женщины Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 02:39
Беспорядки и столкновения с полицией начались после гибели детей в Британии
РИА «Новости»
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В английском городе Саутпорт произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией после резни детей на танцевальном мастер-классе 29 июля. Несколько полицейских пострадали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию графства Мерсисайд.

Появилась информация, что число погибших во время резни детей увеличилось до трех. Кроме того, полиция Мерсисайда сообщила, что участники беспорядков, которые прошли в Саутпорте вечером 30 июля, кидали в силовиков бутылки и мусорные баки.

«Сегодня вечером несколько офицеров полиции получили ранения, автомобили были подожжены, а магазин в Саутпорте разграблен», - уточнили в полиции.

Телеканал Sky News заявил, что в центре города собрались сотни человек. Они принесли к месту резни цветы, мягкие игрушки и воздушные шарики. Столкновения с полицией произошли у городской мечети. Беспорядки устроили сторонник ультраправой организации «Английская лига защиты», выступающие против исламизации страны.

Ранее в английском Саутпорте 17-летний юноша из Кардифа напал с ножом на людей, занимающихся танцами под песни певицы Тейлор Свифт.

Два ребенка погибли от ножевых ран на месте, шесть детей и еще двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.

Великобритания Англия Убийства Дети Протесты Поножовщины Полиция

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