В Таджикистане запретили носить хиджабы

Запрет следует из закона «О регулировании торжеств и церемоний», в котором есть раздел о ношении «чуждой одежды». Согласно ему, за ношение хиджаба в Таджикистане теперь будут штрафовать. Отмечается, что этот закон приняли для предотвращения распространения суеверий и фанатизма в таджикском обществе.

В прошлом году власти Узбекистана запретили носить паранджу в общественных местах.

В России ношение в последние месяцы также обсуждают инициативу запретить ношение одежды , которая закрывает лицо. В мае вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил дать региональным властям и образовательным организациям право регулировать ношение никабов в общественных местах и школах. По мнению парламентария, это связано с угрозами безопасности: камерами видеонаблюдения не смогут идентифицировать человека с закрытым лицом.