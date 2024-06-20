20 июня 2024, 23:09

В Таджикистане запретили носить хиджабы

РИА «Новости»
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о запрете ношения хиджаба. Об этом сообщило издание Asia-Plus.

Запрет следует из закона «О регулировании торжеств и церемоний», в котором есть раздел о ношении «чуждой одежды». Согласно ему, за ношение хиджаба в Таджикистане теперь будут штрафовать. Отмечается, что этот закон приняли для предотвращения распространения суеверий и фанатизма в таджикском обществе.

В прошлом году власти Узбекистана запретили носить паранджу в общественных местах.

В России ношение в последние месяцы также обсуждают инициативу запретить ношение одежды , которая закрывает лицо. В мае вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил дать региональным властям и образовательным организациям право регулировать ношение никабов в общественных местах и школах. По мнению парламентария, это связано с угрозами безопасности: камерами видеонаблюдения не смогут идентифицировать человека с закрытым лицом.

Одежда Законы Запреты Женщины Религия Таджикистан Ислам
20 июня 2024, 22:25
Польских военных встревожил воздушных шар из России
РИА «Новости»
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Польские военные заявили, что воздушное пространство страны нарушил воздушный шар, прилетевший со стороны России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Информируем, что в польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи», - заявило оперативное командование родов войск Польши.

По данным польских военных, шар находился над территорией страны уже четыре с половиной часа. Границу он пересек около 16:30 по московскому времени и улетел в 21:00. Полет аэростата постоянно отслеживался радиолокационными станциями Вооруженных сил Польши.

Об аэростате ВС Польши ранее предупредила российская сторона. Военные сообщили, что воздушный шар оторвался в Калининградской области. Аэростат не представляет угрозы, так что военное командование Польши приняло решение не сбивать его.

В начале июня активисты из Южной Кореи отправили на территорию КНДР воздушные шары с флешками с музыкой K-pop и сериалами , а также листовками против Ким Чен Ына. В ответ северокорейская сторона отправила южному соседу 300 воздушных шаров с мусором.

Военные Россия Польша ПВО
20 июня 2024, 22:23
Россия обнародовала документы о нацисте, помилованном отцом фон дер Ляйен
РИА «Новости»
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В России обнародовали документы о преступлениях серийного убийцы — нациста Эриха Густава Шарфеттера, приговоренного к 18 пожизненным срокам. В 1990 году его помиловал отец председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Материалы появились на сайте История.рф.

Переводом документов занималась группа ученых во главе с экспертом Российского военно-исторического общества (РВИО), руководителем проекта «Цифровая история» Егором Яковлевым.

Согласно бумагам, 1 февраля 1980 года суд в ФРГ признал Шарфеттера виновным в совершении 18 убийств, совершенных в концлагере на оккупированной территории СССР. Нациста приговорили к 18 пожизненным срокам.

Через 10 лет глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт (отец Урсулы фон дер Ляйен) решил помиловать нацистского преступника из-за его преклонного возраста.

Шарфеттер вышел из тюрьмы 30 марта 1990 года. Он умер в 1998 году в возрасте 90 лет.

Нацисты были в роду многих европейских политиков. Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок носил офицерское звание в вермахте и даже получил гитлеровский крест «За военные заслуги».

В России обнародовали документы о преступлениях серийного убийцы - нациста Эриха Густава Шарфеттера, приговоренного к 18 пожизненным срокам. В 1990 году его помиловал отец председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Материалы появились на сайте История.рф.

Убийства Суд Россия История Урсула фон дер Ляйен
20 июня 2024, 20:30
Бизнес на крови. В ООН обвинили поставщиков оружия Израилю в пособничестве геноциду
РИА «Новости»
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Необходимо немедленно прекратить поставки оружия Израилю, а государства, которые делают это, могут оказаться соучастниками  геноцида. Такое заявление спецдокладчиков ООН распространило Управление верховного комиссара по правам человека.

«Передача оружия и боеприпасов Израилю может представлять собой серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права и создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид», - указали в документе.

В ООН призвали оружейные компании, в числе которых Boeing, Caterpillar, Lockheed Martin, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems и другие, остановить поставки израильским вооруженным силам.

Их возможный отказ правозащитники назвали сознательным соучастием в нарушении международного гуманитарного права и получении прибыли от таких действий.

ООН также призвало крупных инвесторов принять меры в отношении поставок оружия.

В начале мая американский президент Джо Байден заявил, что США прекратят поставки оружия Израилю в случае вторжения ЦАХАЛ в город Рафах, находящийся на границе с Египтом.

США Израиль Оружие ООН Конфликт Израиля и Палестины
20 июня 2024, 20:01
Названы сферы, которые затронет 14-й пакет санкций ЕС против России
РИА «Новости»
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Новый, 14-й пакет санкций против России коснется российской энергетики, а также оборонного и финансового сектора. Об этом глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил в социальной сети X.

«Он нацелен на военно-промышленный комплекс, финансовый сектор, энергетический сектор», - написал он.

По словам Борреля, в пакет войдут меры против усилий России нейтрализовать или преодолеть санкции. Санкционный перечень также включит индивидуальные ограничения против физических лиц и организаций, добавил глава дипслужбы ЕС.

По данным РИА «Новости», новый пакет антироссийских санкций планируют утвердить на заседании Совета Евросоюза 24 июня. После этого документ опубликуют в официальном журнале блока и он вступит в силу. В перечень намерены включить более 40 новых физлиц и организаций.

Санкции Россия Евросоюз

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