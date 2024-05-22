22 мая 2024, 11:02

В СВР объяснили, что скрывается за западными пожеланиями здоровья Фицо

Global Look Press
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Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские элиты перешли к политическому террору против оппонентов, заявили в пресс-бюро СВР России. Такие расправы, по оценке ведомства, призваны запугать инакомыслящих.

«За звучащими на Западе официальными притворными пожеланиями Фицо выздоровления­ скрывается истинное лицо глобалистской секты», - добавили в Службе внешней разведки.

Там же обратили внимание на многочисленные комментарии в соцсетях, в которых одобряются преступления, а также звучат призывы к устранению других национально ориенти­рованных лидеров, например премьера Венгрии и президента Сербии. Оставляют подобные комментарии «адепты» этой глобалистской секты, подчеркнули в СВР.

В ведомстве отметили, что США и их европейские союзники настойчиво пытаются навязать версию преступника-одиночки, который напал на Фицо из-за «снижения уровня демократии» в Словакии.

«Американские госорганы уже стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в нужное русло», - подчеркнули в пресс-бюро.

По данным СВР, Штаты хотят исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе и тем более возможного «внешнего следа» в покушении на Фицо.

Россия Запад Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
22 мая 2024, 11:19
Мадуро не определился с датой визита в Россию
Global Look Press
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Конкретных сроков поездки президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию на данный момент нет. Об этом сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«На данный момент сроков нет конкретных, но вопрос проведения визита в повестке дня», - привело слова дипломата РИА «Новости».

Рябков отметил, что в настоящее время в Венесуэле проходит активная фаза предвыборной кампании, но стороны сумеют найти взаимоприемлемые сроки мероприятия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале апреля заявлял, что Россия начала подготовку к визиту Мадуро. Он отмечал, что стороны согласовывают сроки, которые подойдут обоим главам государств.

В прошлом году Мадуро заявлял, что Венесуэла хочет в перспективе присоединиться к БРИКС. По его словам, слова намерена шагать в ногу с меняющимся геополитическим устройством и помогать в становлении южноамериканского единства.

Венесуэла Николас Мадуро Россия
22 мая 2024, 09:58
Норвегия признает Палестину в качестве государства
Global Look Press
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Королевство Норвегия признает Палестину в качестве государства. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

Решение вступит в силу с 28 мая.

«Правительство Норвегии приняло решение о признании Палестины в качестве государства», - заявили в норвежском кабмине.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что признание Палестины в качестве государства еще раз подчеркивает давнюю позицию Норвегии, согласно которой прочное решение конфликта на Ближнем Востоке может быть достигнуто только на основе существования двух государств.

«Палестинский народ имеет фундаментальное независимое право на самоопределение. И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Не будет мира на Ближнем Востоке без решения о создании двух государств. Без палестинского государства не может быть решения на основе двух государств», - добавил политик.

Ранее стало известно, что Палестину в качестве государства также признает Испания.

Норвегия Палестина
22 мая 2024, 09:45
Карлсон объяснил цели вброса о запуске шоу на российском ТВ
Global Look Press
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Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Такер Карлсон стал ведущим на российском телевидении, не отвечают действительности. Об этом журналист заявил в беседе с РИА «Новости».

«Заявляя, что я работаю на иностранное правительство, Newsweek пытается оправдать ордер FISA», - пояснил он.

Речь идет о статье федерального закона США о наблюдении в целях внешней разведки. Этот ордер, по словам Карлсона, позволит администрации президента США Джо Байдена продолжать шпионить за ним.

«Это отвратительно», - подчеркнул журналист.

Статья 702 федерального закона США Foreign Intelligence Surveillance Act позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми иностранными лицами за пределами территории США для получения разведданных.

О том, что Карлсон якобы запускает шоу на российском ТВ, ранее сообщила газета Newsweek. Материал, правда, позже отредактировали, уточнив, что транслировать на телевидении собираются старые эпизоды шоу Карлсона с озвучкой на русском языке.

США Россия Джо Байден Такер Карлсон
22 мая 2024, 09:36
Евросоюз призвал оценить вред от запрета на поставки российского газа
РИА «Новости»
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Некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить ущерб от запрета на импорт российского сжиженного природного газа. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

В Еврокомиссию обратились представители Бельгии, Германии и Франции. Они призвали даль оценку ущербу экономики стран ЕС из-за ограничений на импорт сжиженного природного газа из России.

По данным собеседников агентства, Евросоюз опасается трудностей, тогда как экономическая система России останется стабильной. Один из источников издания добавил, что в ЕС удивлены устойчивости российской экономики.

Многие члены Евросоюза поддерживают новые ограничения, в частности, на импорт газа из РФ. Но на проработку очередного пакета антироссийских санкций странам союза понадобится несколько недель, уточнили авторы материала.

Директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников отметил, что сложностей в случае запрета на импорт СПГ не будет. По его словам, если ЕС все же ограничит поставки российского газа, то РФ не останется без покупателей.

Некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить ущерб от запрета на импорт российского сжиженного природного газа. Об этом сообщило агентство Reuters , ссылаясь на источники.

Еврокомиссия Газ Россия Евросоюз Экономика

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