В СВР объяснили, что скрывается за западными пожеланиями здоровья Фицо

«За звучащими на Западе официальными притворными пожеланиями Фицо выздоровления­ скрывается истинное лицо глобалистской секты», - добавили в Службе внешней разведки.

Там же обратили внимание на многочисленные комментарии в соцсетях, в которых одобряются преступления, а также звучат призывы к устранению других национально ориенти­рованных лидеров, например премьера Венгрии и президента Сербии. Оставляют подобные комментарии «адепты» этой глобалистской секты, подчеркнули в СВР.

В ведомстве отметили, что США и их европейские союзники настойчиво пытаются навязать версию преступника-одиночки, который напал на Фицо из-за «снижения уровня демократии» в Словакии.

«Американские госорганы уже стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в нужное русло», - подчеркнули в пресс-бюро.

По данным СВР, Штаты хотят исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе и тем более возможного «внешнего следа» в покушении на Фицо.