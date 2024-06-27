27 июня 2024, 08:01

В Стамбуле обрушилась часть четырехэтажного дома

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В Стамбуле произошло частичное обрушение четырехэтажного дома в районе Бахчелиэвлер. Никто не пострадал, сообщил телеканал NTV.

Здание на улице Зафера Махалласи Ядигара построили в 1980 году. Оно частично обрушилось ночью 27 июня около 04:45. К месту происшествия выехали спасатели и бригады скорой помощи. Жильцов соседних построек эвакуировали.

«В ходе расследования, проведенного бригадами на месте происшествия, установлено, что погибших, раненых и людей, оказавшихся под завалами, нет», - заявила пресс-служба мэрии Стамбула.

Глава Бахчелиэвлера Хакан Бахадыр сказал, что три этажа пристроили в 1994 году. По его словам, в здании находились всего 10 квартир.

В мае в Коми частично обрушилось общежитие. Эвакуировали 14 человек. Место происшествия сняли на видео.

Турция Недвижимость Стамбул
27 июня 2024, 08:14
Стало известно число пострадавших в ходе попытки госпереворота в Боливии
Global Look Press
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Не менее девяти человек получили ранения из-за попытки государственного переворота в Боливии. Об этом в эфире телеканала Bolivia TV заявил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо.

По его словам, министерство получило информацию о девяти раненых. Он допустил, что из-за действий генерала Хуана Хосе Суниги могло пострадать большее число людей.

«Мы не знаем, есть ли пострадавшие от действий военных и их огнестрельного оружия в других больницах», - отметил дель Кастильо.

По данным Los Tiempos , Сунига пытался нарушить конституцию страны и захватить власть. Министр добавил, что военные в ходе попытки госпереворота использовали технику и оружие, предназначавшиеся для защиты безопасности государства. По его словам, попытку мятежа будет расследовать прокуратура.

Ранее на территорию президентского дворца в Ла-Пасе въехал танк, на площади Мурильо собрались военные. Инициатор госпереворота генерал Сунига встретился с президентом Луисом Арсе в его резиденции. Экс-лидер Боливии Эво Моралес заявил, что военные пытались свергнуть действующую власть.

Военные Оружие Боливия Эво Моралес Танки Латинская Америка
27 июня 2024, 07:52
Экс-лидер Боливии рассказал о попытке захватить дворец правительства
Global Look Press
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Военные собрались в Ла-Пасе на площади Мурильо, где находятся правительственные здания и парламент. На территорию президентского дворца выехал танк. Об этом сообщила газета Deber.

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что попытку госпереворота устроил генерал Хуан Хосе Сунига. По данным Erbol , военный встретился в дворце Кемадо с главой государства Луисом Арсе.

После беседы Сунига покинул здание, а глава министерства внутренних дел Боливии Карлос Эдуардо дель Кастильо и чиновники забаррикадировали дверь. Перед этим генерал объявил о «нестандартной мобилизации» отдельных подразделений армии.

Ранее телеканал Bolivia TV сообщил, что генерала Сунигу арестовали за попытку осуществить государственный переворот. Военный объяснил, что президент Луис Арсе не предпринимал шагов для повышения своей популярности.

Военные Армия Боливия Эво Моралес Латинская Америка
27 июня 2024, 07:27
Предвыборные дебаты в США сравнили с развлекательным шоу
Global Look Press
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Дебаты кандидатов в президенты США стали похожи на развлекательное шоу, в то время как страна перед выборами находится в состоянии экстремальной турбулентности. Об этом РИА «Новости» заявила независимый кандидат в американские сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

Она напомнила, что участникам дебатов практически не дают времени, чтобы дать развернутый ответ. По ее словам, кандидаты просто физически не могут высказать свое мнение и сформулировать идею.

«Дебаты сегодня превратились в фарс, развлекательное шоу своего рода, где у вас есть только одна минута, или 90 секунд, или три минуты», - рассказала Сэйр.

Кандидат в сенаторы выразила сожаление в связи с происходящим и предположила, что серьезные дебаты в стране организовывать уже не будут. Сэйр добавила, что ее очень удивит, если Джо Байден сможет успешно дискутировать.

Она также выразила сомнения в том, что дебаты повлияют на ее политические предпочтения. По ее мнению, исход выборов нельзя предсказать, потому что в США сейчас идет «период экстремальной турбулентности».

Ранее корреспондент телеканала ABC Селина Ван сообщила, что Джо Байден начал усиленно готовиться к дебатам. Лидер США отрабатывает с советниками основные тезисы и отвечает на вопросы стоя.

США Нью-Йорк Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
27 июня 2024, 07:13
Полякам устроили «Каникулы с армией» для подготовки к столкновению с Россией
Global Look Press
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В восточной Польше запустили программу базовой военной подготовки «Каникулы с армией». Власти инициировали ее в поисках новобранцев для возможного конфликта с Россией, сообщило агентство Associated Press.

К программе присоединились более 11 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Их разместили на базах, ввели жесткий распорядок дня и запретили уезжать домой до завершения подготовки.

Молодых мужчин и женщин научат обращаться с автоматами, наносить маскировку и обучат другим тонкостям ведения боя. За 28-дневную смену им заплатят 6000 злотых (1500 долларов), а по окончании предложат принести присягу и вступить в резерв, силы территориальной обороны или подразделение профессиональных вооруженных сил.

«Армия хочет обучить как можно больше граждан. Все знают об угрозе, которая исходит с востока», - заявил командир 18-го полка материально-технического обеспечения Ломжи Павел Галазка.

Польша закроет границу с Белоруссией , объявил МИД. До сих пор между странами оставались два грузовых и один пассажирский погранпереходы.

Военные Россия Польша Армия

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