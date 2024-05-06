В США заявили о признании Путина президентом России

Он также добавил, что США не планируют направлять своего представителя на церемонию инаугурации российского лидера. При этом Миллер отказался ответить на вопрос, стоит ли это расценивать как «бойкотирование» со стороны американских властей.

Церемония инаугурации начнется в 12:00 по московскому времени во вторник, 7 мая. После произнесения присяги Путин официально вступит в должность президента страны.

На церемонию пригласили глав всех аккредитованных в Москве дипмиссий.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что Запад готовит провокации в преддверии инаугурации Путина. СМИ и неправительственные организации из недружественных стран, а также ресурсы подконтрольных им иноагентов пытаются создать негативный информационный фон вокруг этого события.