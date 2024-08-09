09 августа 2024, 10:33

В США заявили о планах заработать на продаже оружия более 100 млрд долларов

pxhere.com
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Доход США от экспорта вооружений к концу финансового 2024 года может превысить 100 миллиардов долларов. Об этом заявили в Министерстве обороны США.

«В 2024 финансовом году который заканчивается 30 сентября продажи оружия за рубеж уже составили более 80 миллиардов долларов и могут превысить 100 миллиардов долларов к концу года», - следует из документа.

Для сравнения, в 2023-м финансовом году США заработали на продаже вооружений 66,2 миллиарда долларов, а в 2022 году - 49,7 миллиарда.

По оценке Пентагона, спрос на американское оружие в мире увеличился после того, как Соединенные Штаты начали поставлять вооружения на Украину.

Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила о планах помогать Киеву не только оружием, но и разрешить там работать американским военным подрядчикам.

США Пентагон Оружие
09 августа 2024, 09:56
«Подпалим ему усы». Маск пригрозил Мадуро космическим лазером
РИА «Новости»
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в шутку обещал применить космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Так американский миллиардер отреагировал на приостановку работы социальной сети X (бывший Twitter) в стране.

Пользователи Сети спросили Маска, готовит ли он космические лазеры в ответ на решение венесуэльского лидера.

«Мы подпалим ему усы из космоса!» - в шутку ответил бизнесмен.

Мадуро заявлял, что соцсеть Х неоднократно нарушала законодательство Венесуэлы. Поэтому работу социальной сети в стране решили приостановить на 10 дней.

Также президент Венесуэлы призвал молодежь удалить WhatsApp. Мадуро указывал, что сам откажется от этого мессенджера, так как злоумышленники распространяют в нем угрозы в адрес его сторонников. Глава государства планировал перейти на Telegram и WeChat.

Венесуэла Twitter Николас Мадуро Соцсети Илон Маск Космос
09 августа 2024, 09:10
США перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы»
Unsplash
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Власти США из-за возможной эскалации направили на Ближний Восток «ужасно много военной силы», в том числе истребители F-22. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, военных перебросили из-за предложений возобновить переговоры о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. Чиновник подчеркнул, что в администрации США не увидели «никаких законных оснований» для начала атаки Ирана на израильскую территорию.

Он отметил, что в случае нападения иранские власти столкнутся с серьезными последствиями, в том числе и экономическим. Представитель Белого дома добавил, что США готовятся «ко всем непредвиденным обстоятельствам».

«Если [Иран] начнет крупную войну на Ближнем Востоке <…>, то это, очевидно, серьезно поставит под угрозу любую надежду на прекращение огня в секторе Газа», - заключил он.

Ранее газета The Wall Street Journal предположила, что израильский «Железный купол» не выдержит атак со стороны Ирана и «Хезболлы». Система противоракетной обороны эффективно уничтожает ракеты малой дальности, но иранские БПЛА и снаряды ливанского движения могут «перегрузить» ее.

США Военные Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Палестина
09 августа 2024, 07:56
США пришли в ярость из-за торговли России и Турции
РИА «Новости»
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В Белом доме возмутились из-за того, что Турция продолжает торговать с Россией. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

«Активная торговля [Турции] с Россией приводит в ярость США», - отметили в издании.

По данным газеты, с февраля 2022 года турецкие власти только увеличили торговый оборот между странами, что может привести к высокой напряженности внутри НАТО. Из-за прочных торговых связей у Турции обостряются отношения с США, заключили в издании.

Американский заместитель министра торговли Мэттью Аксельрод отметил, что стране нужна помощь турецкого руководства, чтобы остановить поток технологий в Россию. По его словам, через Турцию на российскую территорию завозят процессоры и карты памяти из США.

Из-за геополитических разногласий мировая торговля разделилась на блоки , сообщил Международный валютный фонд. По мнению его представителей, сегментирование экономики вызвало рост ограничений на поставки товаров и услуг.

В 2023 году их число достигло примерно трех тысяч. По информации МВФ, всего образовалось три блока: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран.

США Турция Торговля Россия
09 августа 2024, 07:28
Американцы мощно раскритиковали кандидата в вице-президенты из-за лжи о военной службе
РИА «Новости»
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Пользователи соцсетей набросились с критикой на кандидата в вице-президенты США от демократической партии Тимоти Уолца после того, как он наврал о своей службе в армии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Чтобы призвать сторонников поддержать запрет на ношение оружия, политик рассказал о своем опыте в боевых действиях во время службы в армии. Речь Уолца вызвала волну «мощной критики», так как он не воевал и покинул Национальную гвардию США сразу после известия о том, что его подразделение отправят в Ирак.

Американцы также осудили политика за то, что он выставляет себя перед публикой в качестве «охотника и сторонника ношения оружия», но поддерживает ужесточение законодательства по контролю за ним.

Ранее кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис на 1% опередила своего соперника Дональда Трампа в опросе исследовательской организацией YouGov и телеканала CBS News. Республиканец получил 49% голосов респондентов, а преемница лидера США Джо Байдена - 50%.

США Военные Демократическая партия США

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