В США заявили о планах заработать на продаже оружия более 100 млрд долларов

«В 2024 финансовом году который заканчивается 30 сентября продажи оружия за рубеж уже составили более 80 миллиардов долларов и могут превысить 100 миллиардов долларов к концу года», - следует из документа.

Для сравнения, в 2023-м финансовом году США заработали на продаже вооружений 66,2 миллиарда долларов, а в 2022 году - 49,7 миллиарда.

По оценке Пентагона, спрос на американское оружие в мире увеличился после того, как Соединенные Штаты начали поставлять вооружения на Украину.

Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила о планах помогать Киеву не только оружием, но и разрешить там работать американским военным подрядчикам.