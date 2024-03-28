В США заявили, что предупредили Россию о теракте

«Седьмого марта мы предоставили [Москве] четкую и детальную информацию о террористической угрозе <…> и это было не первое предупреждение, которое мы передали России», - сказал Миллер.

При этом он не привел каких-либо подробностей. До него аналогичное заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби, но тоже без уточнения, какой характер носила переданная информация.

Примечательно то, что еще раньше газета The New York Times написала о том, что спецслужбы США не предоставили российской стороне информацию об угрозе теракта из опасений, что в России могут узнать об их методах работы или источниках разведданных. Издание ссылалось на чиновников из европейских и американских служб безопасности.

Ранее Следственный комитет сообщил о получении доказательств связи террористов, атаковавших Crocus City Hall, с украинскими националистами.