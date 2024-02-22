В США заявили, что подаренный Ким Чен Ыну автомобиль Aurus нарушил санкции ООН

«Не уверен, что если бы я покупал роскошный автомобиль, я бы стал искать его в России, даже если бы не было санкций», - написал он подчеркнув, что такой подарок нарушил ограничения СБ ООН.

Миллер отметил, что не знал о существовании понятия «роскошный автомобиль российского производства» и выразил надежду, что лидер Северной Кореи получил «расширенную гарантию».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну российскую машину. Презент приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен.

Власти Южной Кореи тоже отреагировали на подарок российской стороны для их северного соседа. По словам официального представителя южнокорейского МИД Им Су Сока, такое действие может нарушать резолюции Совбеза ООН.