В США заявили, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать

«Чтобы подтвердить слова президента, исходя из того, что я видел, считаю ли я, что это можно было предотвратить? Абсолютно», - сказал он.

Даффи настаивал на том, что между пилотами военного вертолета и самолета местной авиакомпании перед авиакатастрофой никакого сбоя связи не было. Она была стандартная, просто «что-то пошло не так».

По его словам, экипаж вертолета знал, что самолет находился в том районе. Оба воздушных судна летели по стандартному маршруту и в оптимальных условиях.

Ранее американские СМИ сообщили об извлечении бортовых самописцев потерпевшего крушения самолета из реки Потомак. В авиакатастрофе погибли 67 человек - 64 на борту самолета, а также три члена экипажа вертолета.