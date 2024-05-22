В США заявили, что агенты ФБР планировали убийство Трампа

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Речь идет об обыске в резиденции экс-президента США в Мар-а-Лаго, штат Флорида, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пост республиканки в соцсети X.

Агенты ФБР имели при себе огнестрельное оружие и разрешение на его использование.

«Что республиканцы намерены с этим делать?» - задалась вопросом Грин.

Трамп также отреагировал на эти сообщения, обвинив нынешнего американского лидера Джо Байдена в «угрозе демократии». Кандидат в президенты США при этом добавил, что его политический противник «умственно не подходит для пребывания в должности».

Представители ФБР в ответ на запрос российского агентства заявили, что их агенты следовали стандартному протоколу при обыске.

Ранее бизнесмен Павел Дуров рассказал о повышенном внимании со стороны американских спецслужб к созданному им мессенджеру Telegram.