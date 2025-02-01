В США засекретили личность пилота столкнувшегося с лайнером военного вертолета

«Армия опубликовала имена двух погибших в результате столкновения, но не раскрыла данные третьего члена экипажа, а именно - женщины-пилота, сославшись на просьбу семьи о конфиденциальности», - заявили журналисты.

При этом неизвестно, что конкретно побудило семью военной летчицы просить не разглашать ее имя. Авторы материала назвали вопрос о личности женщины «особенно чувствительным».

Самолет CRJ700 рухнул после того, как с ним столкнулся армейский вертолет Black Hawk. Оба транспортных средства упали в реку Потомак. Из воды спасатели достали уже около 40 тел. Выжить никому не удалось, всего в самолете находились 67 человек.