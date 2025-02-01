В США запретили празднование Месяца истории темнокожих из-за указа Трампа о меньшинствах

Ответственное за разработку в сфере ядерного вооружения секретное агентство Ирана ведет свою работу на территории объектов, входящих в космическую программу страны. Об этом со ссылкой на документы оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) сообщил телеканал Fox News.

Из полученной информации следует, что Иран активизировал работу по созданию ядерных боеголовок на территории космического центра «Шахруд», а также в городе Семнан, где расположен единственный в стране космодром имени имама Хомейни.

В 2022 году власти Ирана официально объявили о разработке ракеты Ghaem-100, предназначенной для вывода низкоорбитальных спутников.

Источники NCRI, знакомые с работой центра «Шахруд», уточнили, что сейчас там идет работа над ядерной боеголовкой для вооружения будущей ракеты, которую изначально разрабатывали в качестве оружия, а не для космического использования.

На космодроме имени имама Хомейни разрабатывают жидкое топливо, предназначенного для увеличения дальности полета ракет и мощности боеголовки, которую она понесет.

В прошлом году Иран отчитался о запуске своей самой тяжелой ракеты, которая вышла в космос. Но на самом деле проверка касалась не носителя, а топлива, которое он использовал. По данным Международного агентства по атомной энергии, Иран разработал около 200 килограммов урана, обогащенного до порога в 60%.

Для ядерной бомбы этот показатель необходимо довести до 90%. По мнению экспертов NCRI, следить нужно не только за радиоактивным топливом, но и за системами доставки ядерного оружия, над которыми Иран ведет разработки.

Осенью прошлого года группа из 39 депутатов парламента Ирана подписала обращение к Высшему совету национальной безопасности страны с требованием пересмотреть оборонную доктрину и внести туда пункт о возможности создания ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны Израиля.

Для этого государству придется официально выйти из международного Договора о нераспространении ядерного оружия. Спустя несколько недель издание Axios сообщило, что израильские военные уничтожили в городе Парчин сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия.