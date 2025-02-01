01 февраля 2025, 12:25

В США запретили празднование Месяца истории темнокожих из-за указа Трампа о меньшинствах

Global Look Press
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Американские федеральные агентства отменили празднования некоторых памятных дат, связанных с различными меньшинствами в США. Об этом сообщил канал NBC.

Распоряжение о приостановке проведениях внутренних мероприятий поступило от разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов. Решение приняли в рамках выполнения указа президента Дональда Трампа о закрытии всех программ по разнообразию, равенству и инклюзивности.

В числе отмененных празднований - мероприятия в честь Дня Мартина Лютера Кинга, Дня равенства женщин, Дня памяти жертв холокоста, Месяца истории темнокожих и Месяца гордости, посвященного поддержке ЛГБТ*. Отметить даты в индивидуальном порядке по-прежнему можно.

Ранее Государственный департамент США запретил представительствам демонстрировать флаг ЛГБТ* внутри страны и за ее пределами.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

США ЛГБТ Дональд Трамп
01 февраля 2025, 12:33
Иран прикрыл работу над ядерным оружием космической программой
РИА «Новости»
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Ответственное за разработку в сфере ядерного вооружения секретное агентство Ирана ведет свою работу на территории объектов, входящих в космическую программу страны. Об этом со ссылкой на документы оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) сообщил телеканал Fox News.

Из полученной информации следует, что Иран активизировал работу по созданию ядерных боеголовок на территории космического центра «Шахруд», а также в городе Семнан, где расположен единственный в стране космодром имени имама Хомейни.

В 2022 году власти Ирана официально объявили о разработке ракеты Ghaem-100, предназначенной для вывода низкоорбитальных спутников.

Источники NCRI, знакомые с работой центра «Шахруд», уточнили, что сейчас там идет работа над ядерной боеголовкой для вооружения будущей ракеты, которую изначально разрабатывали в качестве оружия, а не для космического использования.

На космодроме имени имама Хомейни разрабатывают жидкое топливо, предназначенного для увеличения дальности полета ракет и мощности боеголовки, которую она понесет.

В прошлом году Иран отчитался о запуске своей самой тяжелой ракеты, которая вышла в космос. Но на самом деле проверка касалась не носителя, а топлива, которое он использовал. По данным Международного агентства по атомной энергии, Иран разработал около 200 килограммов урана, обогащенного до порога в 60%.

Для ядерной бомбы этот показатель необходимо довести до 90%. По мнению экспертов NCRI, следить нужно не только за радиоактивным топливом, но и за системами доставки ядерного оружия, над которыми Иран ведет разработки.

Осенью прошлого года группа из 39 депутатов парламента Ирана подписала обращение к Высшему совету национальной безопасности страны с требованием пересмотреть оборонную доктрину и внести туда пункт о возможности создания ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны Израиля.

Для этого государству придется официально выйти из международного Договора о нераспространении ядерного оружия. Спустя несколько недель издание Axios сообщило, что израильские военные уничтожили в городе Парчин сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия.

Ядерное оружие Иран
01 февраля 2025, 07:59
Названа возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии
РИА «Новости»
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Причиной авиакатастрофы с самолетом в Филадельфии могли стать баллоны с кислородом на его борту. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли.

Ранее стало известно, что на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания потерпел крушение небольшой самолет, судно рухнуло в жилом массиве. Федеральное управление гражданской авиации США заявляло, на борту находились шесть человек, они погибли.

«Мы понимаем, что это был медицинский самолет. Вероятно, топливо и кислород могли стать причиной такого мощного взрыва. Вероятно, объяснение катастрофе даст именно это», - сказал Зеоли.

Журналист добавил, что самолет было полностью заправлен, так как направлялся в штат Миссури. По его мнению, топливо могло смешаться с кислородом и спровоцировать взрыв.

Ранее в социальных сетях появилось видео падения самолета на жилые дома в Филадельфии.

Авиакатастрофы Самолеты
01 февраля 2025, 06:00
Шесть человек находились в разбившемся в Филадельфии самолете
РИА «Новости»
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Появилась уточненная информация о крушении самолета в Филадельфии. На борту находились шесть человек, сообщили на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Самолет Learjet 55 разбился после вылета из аэропорта Норт-Ист Филадельфия.

«На борту находились шесть человек», - говорится в заявлении управления.

Самолет направлялся в Национальный аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование.

До этого пресс-служба FAA сообщила, что на борту разбившегося самолета находились два человека.

По данным телеканала Fox News , на борту упавшего самолета могли взорваться баллоны с кислородом, ведь это был медицинский борт. Источники канала в отделении местной полиции предположили, что кислород мог смешаться с топливом.

Ранее в соцсетях появилось видео падения самолета на жилые дома в Филадельфии.

США Авиация Смертность Дети Авиакатастрофы Самолеты
01 февраля 2025, 04:35
Власти уточнили количество людей в разбившемся в Филадельфии самолете
РИА «Новости»
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На борту разбившегося в Филадельфии самолета Learjet 55 находились два человека. Аварийная ситуация возникла после взлета, сообщила пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Самолет потерпел крушение около 18:30 по местному времени после вылета из аэропорта Northeast Philadelphia Airport в аэропорт Springfield-Branson National в Миссури. На борту находились два человека.

«Расследованием займутся FAA и NTSB. NTSB возглавит расследование и предоставит все обновления», - сообщил представитель управления.

Learjet 55 является двухдвигательным турбореактивным самолетом административного класса и может принять до 10 пассажиров. В интернете появилось видео его крушения в Филадельфии. Воздушное судно упало в жилом секторе и загорелось. Пострадали несколько домов, машин и парковка. СМИ сообщили о шести находившихся на борту людях.

США Авиакатастрофы Самолеты

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