В США занялись изучением деталей поездки в Россию арестованного военного

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«Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки», - заявила чиновница.

Блэк попал во Владивосток из Китая, куда приехал из Южной Кореи. При этом, по словам Сингх, американским военным запрещено совершать несогласованные поездки в Россию.

Чиновница также добавила, что комиссия, сформированная в американском Минобороны, по результатам проверки определит последствия для Блэка.

Ранее Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал военного США до второго июля по статье о краже.

До этого российские власти уведомили Госдеп о задержании американского солдата. Сейчас дипломаты США оказывают Блэку консульскую поддержку.

Как ранее сообщил телеканал NBC News, последний приехал в Россию, чтобы встретиться со знакомой , которую позже и обокрал. Также выяснилось, что американец бил и душил сожительницу.