В США заметили НЛО во время солнечного затмения

На кадрах видно, как странный летающий объект быстро исчез в облаках. Видео сняли в городе Арлингтон, штат Техас.

Пользователи Сети уже предположили, что это могло быть тенью самолета, пролетавшего над облаками во время затмения. Другие юзеры заявили, что это якобы внеземной космический корабль. Сам объект формой походил то ли на узкий диск, то ли на сигару.

Для больше эффекта запись сопроводили мелодией из сериала «Секретные материалы». Видео уже разошлось в соцсетях, собрав тысячи комментариев.

«Я тоже сразу подумал о самолете, когда увидел это. Впрочем, если бы он оказался настоящим НЛО, то было бы куда веселее», - написал один из пользователей.

Ранее пилоты рейса Москва - Волгоград, набирающие высоту в аэропорту Шереметьево, заметили в небе шар с серебристым оттенком без подвеса и на высоте свыше 10 тысяч метров.