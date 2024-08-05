В США заговорили об угрозе национальной безопасности

«Главным ограничивающим фактором лазеров является их мощность, которая <…> должна достигать не менее 1000 киловатт. Это более чем в три раза превышает мощность самой современной тактической лазерной системы», - отметили в статье.

Авторы материала объяснили, что использование лазерных установок затрудняется из-за различных веществ в атмосфере. Речь идет о песке и дыме, оказывающих рассеивающее воздействие на лазерные лучи.

В публикации указали, что американские военные пребывают в шоке. Лазерные системы не отличаются надежностью против гиперзвуковых ракет, что является угрозой национальной безопасности, резюмировали журналисты.

Ранее стало известно, что ВМС США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия на космической станции на мысе Канаверал. В ходе теста военные получили важные данные для прогресса в создании гиперзвукового оружия.