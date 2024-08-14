14 августа 2024, 07:30

В США забеспокоились из-за военных учений России и Китая

РИА «Новости»
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Совместные российско-китайские военные учения вызвали беспокойство в Соединенных Штатах из-за неготовности к растущему взаимодействию двух стран. Об этом написали в New York Times.

Россия совместно с Китаем провела совместные учения «Морское взаимодействие - 2024». Они прошли в середине июля в акватории Южно-Китайского моря.

«Их растущее [военное] взаимодействие вызывает большие опасения в Вашингтоне», - отметили авторы материала.

По данным журналистов, стратегия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) долгие годы не учитывала возможное военное взаимодействие России и Китая. Стратегическое партнерство РФ и КНР становится весомым противовесом проамериканским блокам в АТР, заметили авторы статьи.

Россия и Китай провели недавно совместное воздушное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями. Также отечественные ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Xian H-6K пролетали над северной частью Тихого океана.

США Военные учения Военные Россия Китай
14 августа 2024, 04:45
На АЭС «Фукусима-1» произошла новая утечка радиоактивной воды
Unsplash
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На северо-востоке Японии в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Она стекла в подвал и не покинула пределы станции, сообщил телеканал NHK.

Специалисты 9 августа зафиксировали в одном из резервуаров аномальное снижение уровня воды. Они сделали замеры в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива и не нашли отклонений. При помощи робота выяснили, что около 25 тонн жидкости вытекли через дренажные отверстия в подвал и остались в пределах здания.

Компания-оператор станции TEPCO приостановила подачу новой воды. По ее подсчетам, это не приведет к проблемам - температура в бассейне может подняться лишь до 46 градусов. В течение недели опять запустят робота, чтобы найти место и причину утечки.

Крупная утечка воды с радионуклидами на АЭС «Фукусима-1» произошла в феврале, сообщили «Известия». Опасные вещества могли попасть в почву.

Япония АЭС
14 августа 2024, 02:47
«Боятся правды». В Ирландии назвали истинную причину блокировки российских СМИ в Европе
РИА «Новости»
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Евросоюз запретил вещание российского телевидения из-за нежелания слушать альтернативную версию возникновения конфликта на Украине. Ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз заявил в соцсети X, что Запад не заинтересован в плюрализме мнений.

Евросоюз запретил вещание российского телевидения из-за нежелания слушать альтернативную версию возникновения конфликта на Украине. Ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз заявил в соцсети X , что Запад не заинтересован в плюрализме мнений.

«Когда высказываются альтернативные мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают, а лишь подвергают угрозам, атакам и запретам. <…> Они боятся правды», - сказал он.

Боуз напомнил, как в 2022 году Евросоюз остановил вещание Russia Today. По его мнению, такие запреты очень показательны.

Несмотря на запрет вещания и удаление приложения из Google Play , европейцы продолжили смотреть RT. Они получали контент через соцсети и другие площадки. В Евросоюзе заблокировали также YouTube-каналы таких СМИ, как Sputnik, НТВ, ТАСС и РИА «Новости».

Журналистика Европа Санкции Запад Евросоюз Телевидение
13 августа 2024, 16:47
Турист из Бразилии умер в аэропорту Еревана после распития неизвестной жидкости
РИА «Новости»
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Сотрудники таможенной службы Армении заставили прибывшего в аэропорт Звартноц туриста из Бразилии выпить жидкость из бутылки, которую он привез с собой. Сам пассажир утверждал, что в таре находится вино. Но после распития напитка ему резко стало плохо, и мужчина скончался, сообщила газета «Грапарак».

По данным журналистов, таможенники заставили туриста выпить жидкость, не поверив его словам, что тот привез с собой алкоголь.

Состояние мужчины после того, как он выпил содержимое бутылки, резко ухудшилось. Прибывшие в воздушную гавань медики констатировали смерть бразильца и забрали его тело в морг.

По предварительным данным, турист ввез в Армению запрещенные вещества. Жидкость отправили на экспертизу для установления точной причины смерти бразильца.

В начале марта хоккеист московской команды Wolta Валерий Зотов выпил во время матча лиги «Трудовые резервы» нашатырный спирт вместо воды. Кто подменил жидкость в бутылке, неизвестно, но спортсмен получил химический ожог второй степени языка, неба и желудка.

Армения Таможня Бразилия Самолеты
13 августа 2024, 12:10
Верховный суд Нью-Йорка отказал Кеннеди-младшему в регистрации на выборах
Unsplash
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Верховный суд Нью-Йорка отказал независимому кандидату Роберту Кеннеди-младшему в регистрации на выборах президента в штате после жалобы сторонников Камалы Харрис. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на решение судьи.

Активисты из организации Clear Choice, поддерживающие кандидата от Демократической партии, пожаловались на неверно указанный адрес проживания Кеннеди-младшего в штате Нью-Йорк. На самом деле политик жил в штате Калифорния.

Судья посчитала предоставленный адрес Кеннеди-младшего «подложным», используемым для регистрации избирателей и достижения собственных политических целей.

Кеннеди-младший в ответ отметил, что Демократическая партия «проявила презрение к демократии», а также проинформировал о о планах оспорить решение суда. На данный момент политика допустили к выборам в 17 штатах.

Ранее независимый кандидат Кеннеди-младший во время интервью заявил , что США в будущем столкнутся с революцией.

Суд Нью-Йорк Выборы президента США

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