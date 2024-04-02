02 апреля 2024, 00:17

В США высказались о причастности России к «гаванскому синдрому»

Unsplash
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Разведсообщество США не считает, что Россия причастна к случаям  так называемого «гаванского синдрома». Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Разведсообщество не приходило к таким выводам… Конкретно эта часть о России, как я знаю, они не приходили к такому заключению», - заявила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в якобы причастности России к случаям «гаванского синдрома» голословны. Он отметил, что эта тема не новая. При этом никто ни разу не привел доказательств этим обвинениям, подчеркнул представитель Кремля.

К симптомам так называемого «гаванского синдрома» относят тошноту, слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. По данным газеты The Wall Street Journal, в августе 2021 года двух американских дипломатов отправили на обследование. У них обнаружили симптомы этого синдрома.

США Кремль Белый дом в США Дмитрий Песков Россия
02 апреля 2024, 00:46
Граждан Таджикистана и Киргизии задержали в Турции из-за подготовки теракта
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Правоохранительные органы в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»* (ИГИЛ*). Об этом сообщило издание Hürriyet.

Правоохранительные органы в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»* (ИГИЛ*). Об этом сообщило издание Hürriyet.

Как заявили полицейские, подозреваемые намеревались устроить теракт в Турции. Ими оказались гражданин Таджикистана 37-летний Фазылджон А. и гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С. Женщину уже отправили на родину.

Во время обысков у них нашли автомобильную рацию, форму жандармерии, полицейский жилет, а также электронные материалы и инструкции. Теракт был на подготовительной стадии.

Правоохранители выяснили, что Фазылджон является членом ИГИЛ*, его знают среди террористов «Абу Исмаил». По предварительным данным, мужчина может быть организатором и координатором запланированного теракта.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Уроженцу Таджикистана Якубджони Юсуфзоду избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Турция Киргизия Суд Таджикистан
02 апреля 2024, 00:38
Охранники стали круглосуточно сторожить свалку в Уэльсе из-за выброшенных туда миллиардов
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Жительница Уэльса во время уборки случайно выкинула диск своего парня, на котором хранились восемь тысяч биткоинов стоимостью более чем 51 миллиард рублей. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Происшествие случилось в 2023 году. Молодой человек виновницы очень долго пытался отыскать свой диск после уборки. Мужчина копал в разных местах и отслеживал путь движения биткоинов.

Выяснилось, что ценная вещь оказалась на свалке в Ньюпорте. Однако поехать туда и найти диск владелец не может. Когда до местных властей дошла информация о случившемся, вокруг помойки установили забор и приставили охранников. Все работники свалки тоже узнали о сокровище под грудой мусора, поэтому не теряют времени и ищут миллиарды.

Как отметили в местной администрации, бывший хозяин больше не является владельцем диска, поэтому не может рыться на муниципальной собственности.

Ранее картины XVII века нашли на помойке в Германии. По предварительным данным, это были оригиналы голландского и итальянского художников.

Свалки Деньги Мусор
01 апреля 2024, 20:02
Иранский генерал из черного списка ООН погиб из-за удара Израиля по Дамаску
Pxhere
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В результате удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди. Об этом сообщило агентство Reuters.

Генерал входил в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана.

Согласно уточненным данным агентства SANA , иранское консульство в Дамаске разрушено полностью. Спасатели продолжают разбирать завалы и помогать раненым.

«Несколько человек погибли и получили ранения в результате израильского ракетного удара по зданию иранского консульства в Дамаске <…> Наши силы ПВО перехватили ракеты и сбили некоторые из них», - отметили авторы материала.

Ранее министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад отметил, что страна готова к войне с Израилем. Он отметил, что три государства оккупировали часть территорий страны, и сирийское руководство может начать «освобождать свои земли».

Израиль Ракеты Военные Иран ООН
01 апреля 2024, 17:52
МИД Казахстана дал гражданам рекомендации в связи с терактом в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Находящимся на территории России гражданам Казахстана следует носить с собой документы, чтобы при необходимости предъявить их правоохранителям. Об этом заявил представитель МИД республики Айбек Смадияров на брифинге, сообщила «Российская газета».

Он напомнил о произошедшем недавно теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и отметил, что в России принимаются дополнительные меры безопасности.

«Любое государство, на территории которого происходит такое зловещее преступление, масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности», - подчеркнул дипломат.

Смадияров добавил, что граждане Казахстана не обращались в дипведомство с жалобами по поводу задержаний.

Ранее Следственный комитет России установил еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По информации ведомства, подозреваемый мог переводить террористам деньги для проживания.

Казахстан Россия МИД РФ Теракт в «Крокусе»

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