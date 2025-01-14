В США выразили готовность бороться с Россией в киберсфере

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По его словам, КНР регулярно осуществляет вредоносную киберактивность против США и их союзников. Поэтому китайская сторона якобы представляет угрозу кибершпионажа.

Хегсет также подчеркнул, что Россия становится серьезной угрозой для Соединенных Штатов в киберпространстве. Он выразил готовность признать кибератаки как акт войны, если те причинили существенный ущерб американцам.

«Я обеспечу выделение соответствующих ресурсов и политики киберпространству, поскольку оно действительно стало полем битвы», - отметил Хегсет.

Кроме того, кандидат на пост главы Пентагона выразил беспокойство по поводу значительного роста ядерного потенциала России. Он признал, что Россия обладает сильными амбициями в космосе и Арктике и значительными подводными возможностями.