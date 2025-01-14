14 января 2025, 20:30

В США выразили готовность бороться с Россией в киберсфере

Freepik
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Россия и Китай являются основными угрозами в киберпространстве, поэтому киберсфера стала «полем битвы». Об этом заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет в письменных показаниях сенату.

По его словам, КНР регулярно осуществляет вредоносную киберактивность против США и их союзников. Поэтому китайская сторона якобы представляет угрозу кибершпионажа.

Хегсет также подчеркнул, что Россия становится серьезной угрозой для Соединенных Штатов в киберпространстве. Он выразил готовность признать кибератаки как акт войны, если те причинили существенный ущерб американцам.

«Я обеспечу выделение соответствующих ресурсов и политики киберпространству, поскольку оно действительно стало полем битвы», - отметил Хегсет.

Кроме того, кандидат на пост главы Пентагона выразил беспокойство по поводу значительного роста ядерного потенциала России. Он признал, что Россия обладает сильными амбициями в космосе и Арктике и значительными подводными возможностями.

США Пентагон Россия Китай
14 января 2025, 18:40
США отказались от «умных» автомобилей из России и Китая
РИА «Новости»
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Администрация президента США Джо Байдена запретила импорт подключенных («умных») автомобилей, а также связанных с ними программных и аппаратных решений из России и  Китая для защиты национальной безопасности от киберугроз. Об этом сообщил официальный сайт Белого дома.

«Мы принимаем решительные меры для защиты от рисков, связанных с использованием цепочек поставок подключенных автомобилей в интересах России и Китая. Мы намерены гарантировать, что цепочки поставок автомобилей останутся защищенными и устойчивыми от киберугроз со стороны иностранных противников», - заявили в пресс-службе.

В американской администрации уточнили, что запрет связан с регуляторным процессом и тщательным расследованием, начатым еще в 2024 году.

Подключенные автомобили - транспортные средства с системами обмена данными через интернет. Они обеспечивают высокую безопасность на дорогах, удобство для водителей и пассажиров.

Несколько дней назад США объявили о введении самых масштабных санкций против российской энергетики.

США Санкции Россия Китай
14 января 2025, 16:08
Шутка Захаровой о «наследившем в истории» Байдене насмешила китайцев
РИА «Новости»
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Саркастический комментарий официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о новых санкциях США против отечественных нефтяных компаний оценили пользователи китайской платформы Baijiahao. Об этом сообщило издание АБН 24, собравшее комментарии.

Саркастический комментарий официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о новых санкциях США против отечественных нефтяных компаний оценили пользователи китайской платформы Baijiahao. Об этом сообщило издание АБН 24 , собравшее комментарии.

Китайские пользователи отметили, что российский дипломат красиво поставила американцев на место, не оставив им даже шанса для ответа.

«США объявили о новом раунде санкций против России, Захарова в ответ не удержалась от шуток про Байдена», - написали авторы.

Они добавили, что представитель МИД России своими комментариями неоднократно ставило западных политиков в неудобное положение, указывая на их двойные стандарты.

Комментируя санкции уходящего президента США официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден не смог оставить след в истории, но у него получилось «только наследить».

Но введенные США санкции уже дали негативный эффект китайский порт Донцзякоу в провинции Шаньдун отказался принимать три российских танкера , доставившие более двух миллионов баррелей нефти.

Под новые блокирующие ограничения кроме перевозящих энергоносители судов также попали структуры «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти», а также компаний, отвечающих за разработку новых шельфов и морских проектов.

США Мария Захарова Санкции Нефть Россия Китай
14 января 2025, 12:56
Двух охотников на снежного человека нашли мертвыми в США
РИА «Новости»
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Двух жителей Портленда нашли мертвыми в чаще в штате Вашингтон после того, как они ушли на охоту на сасквоча — местного аналога снежного человека. Об этом сообщил сайт NPR.

Мужчины, одному из которых было 37, а другому - 59, ушли на поиски чудовища незадолго до католического Рождества и пропали без вести. Поиски заняли три дня, в них участвовали более 60 человек. Только после этого удалось обнаружить тела обоих охотников.

Однако мистика в их смерти вряд ли есть - в те дни в чаще шел сильный снег, а температура опустилась ниже нуля градусов по Цельсию. Мужчины оказались не готовы к таким погодным условиям.

Примечательно, что там, где нашли тела охотников, за убийство сасквоча предусмотрен крупный штраф.

Ранее на штаты Канзас, Нью-Йорк, Огайо и другие обрушился зимний шторм , из-за которого погибли минимум четыре человека.

Двух жителей Портленда нашли мертвыми в чаще в штате Вашингтон после того, как они ушли на охоту на сасквоча - местного аналога снежного человека. Об этом сообщил сайт NPR.

США Мужчины Снегопад
14 января 2025, 09:19
Трамп рассказал, когда состоится встреча с Путиным
Global Look Press
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В планах Дональда Трампа — как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом избранный президент США заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Я бы хотел сделать это раньше», - сказал он.

Трамп пояснил, когда могут состояться переговоры. Для начала ему нужно вступить в должность, и после этого можно будет приступить к планированию контактов. Инаугурация состоится 20 января.

«Нужно немного времени, чтобы попасть в офис», - пояснил избранный президент Соединенных Штатов.

Ранее стало известно возможное место первых переговоров Путина с Трампом по вопросу украинского кризиса. Встреча может пройти в столице Словакии Братиславе, рассказал вице-спикер Национального совета республики Андрей Данко.

В планах Дональда Трампа - как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом избранный президент США заявил в интервью телеканалу Newsmax.

США Международные отношения Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин

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