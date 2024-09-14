В США выдра пыталась утащить ребенка под воду
В штате Вашингтон выдра напала на мать с ребенком, гулявших по берегу. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Животное схватило ребенка и попыталось утащить на дно. Женщина вступилась за него, и выдра начала ее кусать. Зверь преследовал их и после того, как они убежали от берега.
Ребенка с укусами и ссадинами отправили в больницу. Выдру выловили и усыпили. Была ли она бешеной, еще предстоит выяснить.
По словам биологов, выдры редко нападают на людей. За последние 10 лет таких инцидентов в штате зафиксировали шесть. Причиной нападения чаще всего становятся попытки животного защитить территорию или пропитание.
В июле российская прокуратура начала проверку из-за того, что участники реалити-шоу «Последний герой» поймали и съели выдру.