В США второй раз за неделю судно врезалось в мост

«Движение по [шоссе] US-59 к югу от [города] Саллисо у водохранилища Керра в настоящее время полностью остановлено из-за того, что баржа врезалась в мост», - написали в сообщении.

Мост закрыли на время проверки, полицейские из дорожной службы направляли движение транспорта в другую сторону от сооружения.

После того, как инженеры осмотрели конструкции моста, движение в этом районе возобновили.

Ранее в американском городе Балтимор сухогруз врезался в мост Фрэнсиса Скотта Ки , вызвав его частичное обрушение. В результате ЧП несколько машин упали в воду, а часть моста загорелась.

Позже появилась информация, что капитаном контейнеровоза, врезавшегося в автомобильный мост, мог быть украинец. В ФБР при этом заявили, что причиной аварии стали технические неисправности судна и потеря контроля над ним.