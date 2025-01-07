07 января 2025, 05:52

В США впервые от птичьего гриппа H5N1 умер человек

Freepik
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В США зафиксировали первую смерть человека от птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения штата Луизиана.

«Департамент здравоохранения Луизианы сообщает, что пациент, госпитализированный с первым случаем тяжелого течения птичьего гриппа H5N1, скончался. Пациент был старше 65 лет и имел хронические заболевания. Он подвергся заражению при контакте одновременно с домашней птицей и дикими птицами», - сообщили в ведомстве.

В качестве способа обезопасить себя в департаменте предложили исключить любые прямые контакты с дикими птицами и другими животными, которые могут быть носителями птичьего гриппа.

Ранее Hоспотребнадзор сообщил, что d России возросло количество случаев заболевания гриппом А (H1N1). Этот штамм чаще других вызывает тяжелое течение болезни и приводит к легочным осложнениям, из них в 65% случаев - к пневмонии.

США Здравоохранение Болезни Грипп Птицы Животные Птичий грипп
07 января 2025, 05:45
В Британии раскрыли возможную причину изменения герба Дании
РИА «Новости»
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Причиной изменения королевского герба Дании в начале января могли стать заявления избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

«Король Дании вызвал шок у некоторых историков, изменив королевский герб, чтобы на нем были более заметны Гренландия и Фарерские острова», - написали авторы статьи.

По их словам, это было воспринято как явное заявление в ответ Дональду Трампу, который ранее высказал желание купить Гренландию.

На новом гербе четко обозначены увеличенные изображения белого медведя и серебристого барана, размещенных на гербах Гренландии и Фарерских островов соответственно.

В конце декабря 2024 года Трамп заявил, что получение Гренландии в собственность является «абсолютной необходимостью» для Штатов. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в тот же день в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и не будет продаваться.

Кроме того, после заявления Трюдо об уходе в отставку Трамп вновь заговорил об объединении США с Канадой. Он заявил, что множество канадцев с радостью приняли мысль о том, чтобы стать 51-м штатом Америки.

США Дания Дональд Трамп Гренландия
07 января 2025, 04:04
В Бразилии завершили расшифровку черных ящиков рухнувшего в Актау самолета
РИА «Новости»
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Бразильский центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) извлек данные из черных ящиков рухнувшего в Актау самолета. Об этом сообщило агентство Reuters.

В настоящее время расследование крушения авиалайнера «Азербайджанских авиалиний» сосредоточено на расшифровке информации, хранящейся в двух важнейших бортовых самописцах - голосового регистратора кабины пилота CVR и регистратора данных о полете FDR.

CVR записывает аудиозаписи разговоров пилотов и диспетчеров воздушного движения. FDR фиксирует широкий спектр параметров полета, включая высоту, скорость и производительность систем самолета.

Сотрудники CENIPA извлекли данные с обоих аппаратов. Информацию переправили властям Казахстана, расследующим крушение.

Казахстан отправил бортовые самописцы самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Бразилию 30 декабря. В этой стране производят самолеты этой марки. Предварительный отчет по авиакатастрофе в Актау казахстанские власти намерены представить в течение следующих 30 дней.

Казахстан Бразилия Авиакатастрофы Крушение самолета в Актау
07 января 2025, 03:58
Четыре человека погибли из-за зимнего шторма в США
Global Look Press
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Минимум четыре человека погибли из-за зимнего шторма, который обрушился на США. Об этом написали на сайте NBC News.

По сообщению издания, зимний шторм переместился на восток из долины Огайо в центральную часть побережья Атлантики. В этом районе начался сильный снегопад.

«По меньшей мере четыре человека погибли в нескольких штатах из-за погодных условий», - сообщило издание.

В Канзасе выпало почти 45 сантиметров снега, в некоторых районах на севере штата Нью-Йорк высота снежного покрова достигает 1,8 метра. Без света остались более 300 тысяч абонентов.

Власти Вашингтона ввели режим ЧС из-за снежной бури. Он будет действовать до конца 7 января.

Из-за зимнего шторма задержали или отменили свыше 2,3 тысячи рейсов. Больше всего отмененных полетов зафиксировали округе Колумбия.

Снежная буря в США может сопровождаться рекордными за 10 лет снегопадами, сообщили «Известия». Снегопады могут сопровождаться порывами ветра до 80 километров в час.

США Вашингтон Шторм Снегопад
07 января 2025, 03:02
«Преодолеет любую ПРО». Северная Корея запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету
Unsplash
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Главное управление ракетостроения Северной Кореи успешно испытало новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней и дальней дистанции. За пуском снаряда наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Главное управление ракетостроения Северной Кореи успешно испытало новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней и дальней дистанции. За пуском снаряда наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство ( ЦТАК ).

Ракету запустили с полигона к северу от Пхеньяна. Снаряд пролетел около 1500 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука, и достиг высоты почти в 100 километров. Затем он точно поразил цель у восточного побережья.

ЦТАК отметило, что в двигателе ракеты использовали новые композитные материалы на основе углеродного волокна. Снаряд, как утверждает агентство, может «легко пробивать любую плотную систему противовоздушной обороны, нанеся противнику серьезный удар».

Наблюдавший за пуском ракеты Ким Чен Ын назвал ее «мощным оружием», который позволит КНДР «противостоять угрозам безопасности, исходящим от враждебных сил».

Reuters отметило, что КНДР провела испытания менее чем за две недели до возвращения в должность избранного президента США Дональда Трампа, который ранее проводил беспрецедентные личные встречи с Ким Чен Ыном и неоднократно заявлял об их личных отношениях.

Кроме того, это был и первый запуск ракеты Северной Кореей с 5 ноября. Он совпал с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Корею.

В конце осени 2024 года КНДР также провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19».

Ракеты Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Оружие

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