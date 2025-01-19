19 января 2025, 20:06

В США в честь инаугурации Трампа создали специальное меню

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В ресторанах и барах Вашингтона появилось специальное меню в честь приближающейся инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Журналисты отметили, что в баре отеля Watergate гостям предлагают любимый набор Трампа - бургер, картошку фри с золотым трюфелем и диетическую колу.

В меню ресторана Salamander внесли «Заказ 47», который рассчитан на двоих. Гостям заведения подают виски, вино и закуски от шефа. В ресторане New Heights Restaurant меню обновили сразу тремя блюдами, которые подавали на обедах в Капитолии в честь инаугурации глав государства.

Трамп принял решение перенести церемонию инаугурации в ротонду Капитолия из-за приближающихся холодов. Это вызвало вопросы у американцев, которые получили билеты на мероприятие. Ведь стадион Capital One Arena вместит только 20 тысяч человек.

США Вашингтон Дональд Трамп Рестораны
19 января 2025, 20:01
Китай завершил испытания секретной сверхзвуковой ракеты
Global Look Press
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Военные Китая провели последние испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух» в специальном тоннеле в провинции Хэнань. Об этом с ссылкой на исследование ученых сообщила газета The South China Morning Post.

Журналисты подчеркнули, что это первое официальное подтверждение существование новой ракеты, которая, предположительно, способна поражать новый американский стелс-бомбардировщик B-21, который сейчас проходит летные испытания.

По словам ученых, принимавших участие в проверке китайской ракеты, в провинции Хэнань проверяли устойчивость секретного оружия к высоким температурам. Такие условия поставили Военно-воздушные силы армии КНР.

Журналисты отметили, что в этой же провинции работает входящая в Китайскую корпорацию авиационной промышленности компания CAMA - главный разработчик и поставщик ракет для военных самолетов.

В апреле прошлого года командующий Сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флин объявил о размещении в странах Азии установок Typhon для запуска ракет средней дальности «Томагавк» и SM-6. Представитель Пентагона заявил, что это необходимый шаг для сдерживания оборонного потенциала Китая.

Ракеты Военные Оружие Китай
19 января 2025, 19:39
Меркель поделилась с немецкими политиками опытом общения с Трампом
Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп не рассматривает для себя ситуации компромисса и ставит интересы своей страны на первое место. Как сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, с таким заявлением выступила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на предвыборной встрече с отделением партии Христианско-демократический союз в Дюссельдорфе.

Избранный президент США Дональд Трамп не рассматривает для себя ситуации компромисса и ставит интересы своей страны на первое место. Как сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung , с таким заявлением выступила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на предвыборной встрече с отделением партии Христианско-демократический союз в Дюссельдорфе.

Она подчеркнула, что современным европейским политикам необходимо объединиться и проявить больше уверенности и упорства, чтобы не потерять США как союзника.

«Мы не можем изменить Дональда Трампа, но можем ему отвечать и вести с ним диалог», - сказала Меркель.

Бывший канцлер Германии добавила, что США также нуждаются в Евросоюзе, как партнере. Поэтому этот фактор необходимо учитывать в переговорах с Трампом.

Ранее газета Financial Times заявила о росте беспокойства среди европейских чиновников из-за возможных решений Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций , которые ввела администрация Джо Байдена.

Источники журналистов заявили, что руководство Евросоюза собрало специальную группу экспертов, которые сейчас изучают возможные пути решения, если новый американский лидер пойдет на такой шаг.

Германия США Ангела Меркель Дональд Трамп Евросоюз
19 января 2025, 19:17
В Молдавии назвали условие финансовой помощи Приднестровью
РИА «Новости»
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Молдавия окажет финансовую помощь Приднестровью, только если территорию непризнанной республики покинут российские миротворцы. Об этом глава европейского государства Майя Санду заявила в подкасте журналиста Натана Гарштя.

По словам Санду, Молдавия готова попросить западных партнеров помочь Приднестровью, но для этого российских военных нужно заменить на гражданскую миссию ООН или Евросоюза.

Президент республики подчеркнула, что подобные шаги необходимо реализовывать исключительно с международной поддержкой. Только это позволит решить вопросы по безопасности и гуманитарной помощи жителям региона.

Ранее стало известно, что Россия поставит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи. Объемы ресурса закроют потребности населения, промышленных предприятий и теплоэнергетики Приднестровья, подчеркнул глава ПМР Вадим Красносельский.

Газ Молдавия Приднестровье Майя Санду
19 января 2025, 18:21
Товарищество и близость в убеждениях. Президент Ирана — об отношениях с Путиным
РИА «Новости»
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Иран поддерживает позицию российского президента Владимира Путина по необходимости многополярности в мире. Об этом заявил глава государства Масуд Пезешкиан в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

По словам Пезешкиана, к однополярности по-прежнему стремятся Соединенные Штаты, однако Россия никогда не согласится перейти под их контроль.

«Нельзя представить, чтобы такая страна, как Россия, оказалась в рамках, когда другие решают за нее, а она лишь исполняет планы», - сказал он.

Страны мира, которым важна свобода и независимость, разделяют позицию Путина и придерживаются мнения, что миру необходима многополярность.

«Мы постепенно сближаем наши взгляды и подходы [с Путиным]. <…> У нас есть чувство товарищества и близости в убеждениях», - подчеркнул президент Ирана.

Ранее Путин и Пезешкиан заключили Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Российский президент подарил иранскому коллеге русский самовар и картину с зимним пейзажем в память о его визите.

Международные отношения Интервью Владимир Путин Иран Владимир Соловьев

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