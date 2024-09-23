В США в 2025 году испытают новую ракету морского базирования

Американская компания Lockheed Martin заявила, что планирует в 2025 году испытать морскую версию новой ракеты класса «воздух - поверхность» AGM-179 JAGM. Об этом сообщило издание Breaking Defense.

Компания представила модель катера с установками для пуска JAGM во время выставки в Австралии. Судно оснастили четырьмя пусковыми установками JAGM Quad Launcher, которые вмещают по четыре ракеты. Их можно запускать как с надводных кораблей, так и с боевых машин.

JAGM корабельного базирования предназначена для ликвидации морских дронов и БПЛА. Ракету построили на базе двигательной установки и боевой части AGM-114R Hellfire, дополнив режимом наведения. Дальность JAGM составляет восемь километров.

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