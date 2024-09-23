23 сентября 2024, 12:22

В США в 2025 году испытают новую ракету морского базирования

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Американская компания Lockheed Martin заявила, что планирует в 2025 году испытать морскую версию новой ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-179 JAGM. Об этом сообщило издание Breaking Defense.

Американская компания Lockheed Martin заявила, что планирует в 2025 году испытать морскую версию новой ракеты класса «воздух - поверхность» AGM-179 JAGM. Об этом сообщило издание Breaking Defense.

Компания представила модель катера с установками для пуска JAGM во время выставки в Австралии. Судно оснастили четырьмя пусковыми установками JAGM Quad Launcher, которые вмещают по четыре ракеты. Их можно запускать как с надводных кораблей, так и с боевых машин.

JAGM корабельного базирования предназначена для ликвидации морских дронов и БПЛА. Ракету построили на базе двигательной установки и боевой части AGM-114R Hellfire, дополнив режимом наведения. Дальность JAGM составляет восемь километров.

Ранее российские инженеры во время обезвреживания взрывателя американской ракеты ATACMS досконально изучили его сложную конструкцию.

США Пентагон Оружие
23 сентября 2024, 10:15
Аргентина не получила приглашение на саммит БРИКС в Казани
РИА «Новости»
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Аргентина не получила приглашение от России на саммит БРИКС, но готова рассмотреть его, если оно поступит.  Об этом РИА «Новости» заявил посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Начнем с того, что мы не получили приглашение на него. Если мы такое приглашение получим, мы его изучим и будет принято решение», - указал он.

Кроме того, посол подчеркнул, что Буэнос-Айрес не видит особой выгоды в присоединении к БРИКС. По его словам, страна уже имеет собственные каналы общения с Китаем, Бразилией, Индией и ЮАР.

«В настоящее время нашим приоритетом является вступление в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)», - добавил дипломат.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии примут участие более 30 государств, в том числе Татарстан посетят председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.

Казань Аргентина БРИКС
23 сентября 2024, 00:18
Макрон заявил, что Европе в будущем придется переосмыслить отношения с Россией
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости инвентаризации отношений Европы с Россией в будущем. По его словам, это нужно сделать ради установления мира на всем материке.

Французский лидер призвал «задуматься о мире в новой форме». Макрон внезапно вспомнил, что Европа не заканчивается ни Евросоюзом, ни тем более НАТО.

«Нам нужно подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте», - высказался он в ходе выступления на международной конференции в Париже.

Президента процитировала пресс-служба Елисейского дворца.

Действия Макрона, президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца могут спровоцировать мировой конфликт , заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это случится, если они разрешат ВСУ наносить удары вглубь России, уточнил он. По его словам, РФ есть чем ответить.

Международные отношения Европа Россия Франция
22 сентября 2024, 23:08
Истребители ВВС ФРГ подняли из-за российских самолетов над Балтикой
Unsplash
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Истребители ВВС Германии подняли в небо якобы из-за российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом немецкое ведомство сообщило в соцсети Х.

«Взлет по тревоге над Балтийским морем: и сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолетов», - сообщили в военном ведомстве.

В ВВС заявили, что российские самолеты якобы летели «без полетного плана и с выключенными транспондерами». Немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.

Ранее истребители ФРГ вылетели с авиабазы Лааге в Германии и из латвийского города Лиелварде, чтобы сопроводить российские самолеты Ту-142 и Су-30 в небе над Балтикой.

Германия Истребители Военные Самолеты Балтийское море
22 сентября 2024, 22:23
Девять россиян пострадали при аварии автобуса в Турции
Pixabay
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В турецкой провинции Невшехир перевернулся туристический автобус, следовавший из Каппадокии в Анталью. Пострадали 18 человек, в том числе девять россиян, сообщили в посольстве России в Турции.

Среди пострадавших - 15 туристов. По информации турецких властей, россияне получили легкие травмы. После оказания первой помощи туристов отпустили из больницы, госпитализация никому не потребовалась.

В середине сентября более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте. Туристический автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир, в салоне находились 43 иностранных туриста.

Туристы купили экскурсию у уличного агентства, а не у официального оператора, поэтому этот случай могут признать не страховым.

Турция Больницы Туризм Автобусы

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