В США указали на неспособность Харрис иметь дело с Путиным

«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или председателю КНР Си Цзиньпину?» -спросил Вэнс.

По его словам, Харрис боится отвечать перед американским народом, поэтому ей нельзя доверить находиться в зале с мировыми лидерами и представлять Соединенные Штаты.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп ранее заявил в интервью Илону Маску, что в период пребывания у власти поддерживал с Путиным хорошие отношения.

Также Трамп рассказал, что Джо Байдену пришлось выйти из президентской гонки из-за внутрипартийного переворота. Кроме того, он назвал Харрис еще более некомпетентной в делах государства.