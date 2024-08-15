В США указали на неспособность Харрис иметь дело с Путиным
Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства вряд ли сможет иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс. Его процитировал RT.
«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или председателю КНР Си Цзиньпину?» -спросил Вэнс.
По его словам, Харрис боится отвечать перед американским народом, поэтому ей нельзя доверить находиться в зале с мировыми лидерами и представлять Соединенные Штаты.
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп ранее заявил в интервью Илону Маску, что в период пребывания у власти поддерживал с Путиным хорошие отношения.
Также Трамп рассказал, что Джо Байдену пришлось выйти из президентской гонки из-за внутрипартийного переворота. Кроме того, он назвал Харрис еще более некомпетентной в делах государства.