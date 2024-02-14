14 февраля 2024, 22:22

В США «угрозу нацбезопасности» связали с тревожными возможностями России

Freepik
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Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил конгрессменам информацию о «серьезной угрозе национальной безопасности», причем связал ее с Россией. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Один из источников телеканала, знакомый с разведданными, сообщил, что эта угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ», о которых только недавно стало известно.

До этого Тернер направил своим коллегам-конгрессменам письмо, в котором отметил, что речь шла о «дестабилизирующем иностранном военном потенциале». Помимо этого, он также призвал президента США Джо Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса по этому вопросу, добавив, что Тернер своим обращением опередил эту встречу. При этом он отказался уточнить характер угрозы.

Какими бы «чувствительными» не были разведданные, на которые ссылались Тернер и Салливан, важно то, что телеканал не привел каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения против России. Только ссылка на неназванные источники.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не наблюдают никакой военной угрозы со стороны России.

Разведка США Конгресс США Россия
14 февраля 2024, 22:49
Стая гиен-людоедов растерзала троих детей
Unsplash
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Гиены-людоеды загрызли троих детей в округе Киямбу в Кении. Местные жители живут в страхе за свою жизнь уже более года, сообщило местное издание The Star.

Только за последние шесть месяцев гиены растерзали троих детей, одного взрослого и совершили множество нападений.

Один из смертельных эпизодов произошел 3 января в деревне недалеко от города. Гиены напали на 10-летнего мальчика, утащили его в заросли и сожрали. После случившегося семья погибшего переехала в другую деревню.

В соседнем поселке хищники съели еще одного 10-летнего мальчика, когда он возвращался с сестрами из школы. За месяц до этого гиены утащили в лес девятилетнего ребенка, который вышел погулять. Семьи жертв нападений обратились к правительству Кении с просьбой усилить борьбу с хищными животными.

В Индонезии девятилетняя девочка погибла в пасти крокодила. Хищник затащил ребенка в воду на рыбалке.

Дети Животные
14 февраля 2024, 20:36
Посла Узбекистана вызвали в МИД России
РИА «Новости»
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Посла Узбекистана Ботиржона Асадова вызвали в Министерство иностранных дел России после оскорбительных высказываний ректора университета журналистики страны Шерзода Кудратходжаева. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Выразили протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан <…> Шерзода Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком», - указали в сообщении.

В МИД отметили, что большинство граждан Узбекистана не поддержат рассуждения Кудратходжаева. Как отметили в ведомстве, любые попытки испортить отношения между народами обречены на провал. Теперь МИД Узбекистана должен предоставить оценку оскорбительным высказываниям Кудратходжаева.

Ректор Университета журналистики Шерзод Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил, что жители Узбекистана, которые не знают родного языка, должны выбрать кто они - оккупанты или идиоты.

Ранее посла Молдавии Лилиан Дарий пригласили в российский МИД, чтобы объявить протест из-за давления на русскоязычные СМИ.

Протесты Россия МИД РФ Узбекистан
14 февраля 2024, 20:02
Вот это поворот. France 24 сообщил о планах Зеленского убить Макрона
Global Look Press
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Телеканал France 24 выпустил сюжет о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы собирался убить лидера Франции Эммануэля Макрона во время визита политика в Киев. Видео начали активно распространять в соцсети X, сообщили «Известия».

В ролике продемонстрировали скриншоты переписки источника якобы из окружения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Из этих сообщений следует, что ответственность за убийство планировали переложить на Россию. А целью всего этого было привлечение внимания общественности к украинскому конфликту и увеличение объема западной помощи.

При этом на сайте France 24 такой записи нет. Вместе с тем скриншоты из сюжета начали публиковать и в Telegram-каналах.

Макрон должен был пробыть на Украине с 13 по 14 февраля, однако 11 февраля в Париже решили отменить визит из соображений безопасности.

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
14 февраля 2024, 18:38
Германия отреклась от своего призыва к России отвести войска от Киева весной 2022 года
РИА «Новости»
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Правительство Германии отказалось считать правдивыми слова президента России Владимира Путин об отводе войск от Киеве в марте 2022 года по просьбе Германии и Франции. Об этом на брифинге сказал представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили его подтвердить отсутствие договоренностей между Россией, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем об отводе сил от Киева.

«Корректно», - коротко ответил Хебештрайт.

Ранее Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном сообщил, что в ходе переговорного процесса в Стамбуле в 2022 коллеги представители Франции и Германии попросили российскую сторону отвести войска от украинской столицы. По словам президента, после выполнения этого условия «договоренности выкинули в помойку».

Ранее Путин заявил, что Россия была готова выполнять Минские соглашения до последнего , несмотря на все трудности.

Германия Россия Киев Франция

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