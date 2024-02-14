В США «угрозу нацбезопасности» связали с тревожными возможностями России

Один из источников телеканала, знакомый с разведданными, сообщил, что эта угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ», о которых только недавно стало известно.

До этого Тернер направил своим коллегам-конгрессменам письмо, в котором отметил, что речь шла о «дестабилизирующем иностранном военном потенциале». Помимо этого, он также призвал президента США Джо Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса по этому вопросу, добавив, что Тернер своим обращением опередил эту встречу. При этом он отказался уточнить характер угрозы.

Какими бы «чувствительными» не были разведданные, на которые ссылались Тернер и Салливан, важно то, что телеканал не привел каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения против России. Только ссылка на неназванные источники.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не наблюдают никакой военной угрозы со стороны России.