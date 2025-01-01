В США удар молнии в Капитолий сняли на видео

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Мощный шторм обрушился на Вашингтон вечером 31 декабря. Столицу Соединенных Штатов накрыл ливень, гремел гром, был сильный ветер, в небе сверкали молнии.

В Сети распространились кадры, на которых видно, что молния ударила в два самых символичных места как города, так и всей страны. Разряд угодил в вершину монумента Вашингтону и купол Капитолия.

Многие американцы восприняли явление как хороший знак. В комментариях под роликом пользователи пришли к выводу, что природа таким образом поприветствовала избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее в Токио молния ударила в пассажирский самолет японской авиакомпании All Nippon Airways во время полета. В кабине пилотов воздушного судна треснуло стекло. Лайнер благополучно совершил экстренную посадку, никто не пострадал.