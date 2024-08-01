01 августа 2024, 03:13

В США трое исполнителей теракта 11 сентября признали свою вину

РИА «Новости»
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Трое обвиняемых в организации терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину. Им заменят смертную казнь на пожизненное заключение, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Соглашение о признании вины достигнуто. Досудебное соглашение предложено по делу Халида Шейха Мохаммада, Уалида Мухаммеда Сали Мубарака и Мустафы Ахмеда Адама», - сообщили в Пентагоне.

Подсудимым заменят смертную казнь на пожизненное заключение. Они признались во всех вменяемых им преступлениях, в том числе и в убийстве 2976 человек. О признании ими вины могут объявить на следующей неделе. При этом все детали сделки еще не обнародовали.

Фигурантов дела о терактах задержали в 2008 году. Они содержались в тюрьме Гуантанамо. Их обвиняют в помощи террористам.

Ранее японский фотограф Кей Сугимото выложил в Сети подробное видео с обрушением башен-близнецов в Нью-Йорке.

До этого в США рассекретили видеозапись , которую мог снять шпион на территории Капитолия в Вашингтоне в 1999 году, чтобы передать затем будущим исполнителем теракта 11 сентября.

США Суд Терроризм Смертная казнь Теракт 11 сентября 2001 года
01 августа 2024, 02:44
Запад заблокировал проект заявления Совбеза по убийству Хании
РИА «Новости»
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США, Великобритания и Франция заблокировали предложенный Россией проект заявления СБ ООН для прессы по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, сейчас необходимо привлечь к ответственности «оккупационный израильский режим» за совершенные деяния.

«Этому режиму нельзя позволить избежать последствий за совершенные им нарушения», - отметил Иравани.

Также постпред Ирана при ООН выразил уверенность, что ликвидация Хании не случилась бы без поддержки Израиля со стороны разведки Соединенных Штатов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Он рассмотрел возможность обстрела военных объектов в окрестностях Тель-Авива и Хайфы.

Глава политического бюро ХАМАС погиб в Тегеране после того, как израильские военные нанесли ракетный удар по месту, где находился Хания.

Израиль Запад Иран ООН Исмаил Хания
01 августа 2024, 02:29
Карл III перестал отвечать на звонки принца Гарри
РИА «Новости»
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Король Великобритании Карл III перестал отвечать на звонки и письма сына — принца Гарри. Из-за этого разлад между ними усилился еще больше, рассказали друзья герцога Сассекского изданию Daily Mail.

Король Великобритании Карл III перестал отвечать на звонки и письма сына - принца Гарри. Из-за этого разлад между ними усилился еще больше, рассказали друзья герцога Сассекского изданию Daily Mail.

«Общение ухудшилось на фоне растущей напряженности из-за опасений герцога за свою безопасность во время пребывания в Великобритании», - отметили в сообщении Последняя встреча Гарри и Карла III состоялась в феврале после новостей о том, что у монарха выявили рак. По словам друзей, принц регулярно звонит отцу, чтобы узнать о его состоянии здоровья, но тот не берет трубку.

Ранее стало известно, что король Великобритании может никогда больше не увидеть своих внуков - принца Арчи и принцессу Лилибет.

Принц Гарри решил не везти свою семью в Великобританию из соображений безопасности. Последний раз Карл III встречался с ними в 2022 году.

Великобритания Принц Гарри Карл III
01 августа 2024, 01:15
Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке
РИА «Новости»
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что полномасштабная война является единственный путем к установлению шаткого мира на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем англоязычном Telegram-канале.

По его словам, «узел на Ближнем Востоке затягивается». Он также выразил сожаления о погибших невинных людях, подчеркнув, что они стали заложниками «отвратительного государства - США».

«Между тем всем ясно, что полномасштабная война - единственный путь к шаткому миру в регионе», - написал Медведев.

До этого движение ХАМАС сообщило о смерти одного из своих лидеров Исмаила Хании в Иране. Он погиб в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Представители ХАМАС обвинили в его смерти Израиль и США, подчеркнув, что не оставят эту атаку без ответа.

Шеф Пентагона Ллойд Остин не стал комментировать убийство Хании , как и представители ЦАХАЛ.

В России гибель руководителя политбюро ХАМАС назвали абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство Хании.

США Пентагон Дмитрий Медведев Россия Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
01 августа 2024, 01:13
«Хочет быть черной». Трамп обвинил Харрис в смене расы
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп поставил под сомнение расовую принадлежность вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Она всегда была индийского происхождения <…> пока несколько лет назад внезапно не стала черной, теперь она хочет быть черной. Я не знаю, она индийского происхождения или черная», - сказал он.

По словам Трампа, он всегда думал, что Харрис «индианка до мозга костей». Экс-президент также обратил внимание, что она стала чернокожей внезапно, поэтому в этом нужно разбираться.

Это уже не первый выпад кандидата в президенты США Дональда Трампа в сторону своего оппонента. Накануне он публично раскритиковал умственные способности Камалы Харрис на предстоящих выборах.

Ранее американские аналитики предположили, что нападки Трампа на Харрис грозят ему потерей избирателей. Афроамериканцам и латиноамериканцам может не понравится такое отношение политика к сопернице.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис

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