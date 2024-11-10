В США спустя 50 лет раскрыли убийство молодой девушки

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Тело девушки со следами насильственной смерти нашли на перекрестке в городке Спринг-Брук 15 февраля 1974 года.

«Ее смерть была признана убийством, и первоначальное расследование показало, что она ехала автостопом на художественную выставку в Чикаго, когда ее убили», - сообщили в офисе шерифа округа Данн.

Миллер уже признался в убийстве Шлейс. Сейчас он находится под стражей, ожидая экстрадиции в штат Висконсин.

Как рассказал шериф Кевин Бигд, для раскрытия дела его офис впервые использовал генетическую экспертизу. До этого детективы, которым поручили расследование, десятилетиями проводили опросы, но так и не выявили «подходящих» подозреваемых.

Ранее в штате Мэриленд женщина обокрала, убила и расчленила собственную мать, а потом попыталась сжечь останки родственницы на гриле.