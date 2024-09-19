В США сотрудники супермаркета обнаружили умершего в морозильной камере коллегу

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Мужчину нашли работники утренней смены около семи часов в морозильной камере. Сотрудник магазина умер на рабочем месте.

Прибывшие полицейские предположили, что смерть произошла по естественным причинам, так как работнику Food Lion потребовалась неотложная медицинская помощь, но рядом не оказалось никого, кто мог бы ее оказать.

Представители Food Lion выразили соболезнования семье погибшего и отметили, что готовы оказывать содействие в расследовании, которое должно подтвердить версию полиции.

Ранее во Владивостоке водитель маршрутного такси умер за рулем. Маршрутка столкнулась с Toyota Vellfire и Subaru, ехавшими в попутном направлении. Водители иномарок не пострадали.