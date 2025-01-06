В США составили список «черных лебедей» 2025 года

В перечень вошли масштабная эпидемия и альянс избранного президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Также в список попали тайные договоренности России, Соединенных Штатов, Израиля и Ирана о пятилетней паузе в разработке ядерного оружия.

«Черными лебедями» в 2025 году считаются крупнейшая кибератака в истории, глобальная паника, обвал рынка, свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко, столкновения в США из-за новых границ штатов и мощный прорыв в квантовых вычислениях.

Экстрасенс и гипнотерапевт из Великобритании Николас Ауджула предрек третью мировую войну с небывалым уровнем насилия. По его мнению, противостояние начнется в середине 2025 года.

В Соединенных Штатах составили список «черных лебедей» - непредсказуемых и маловероятных событий, которые могут случиться в 2025 году. Об этом сообщило американское издание Politico.