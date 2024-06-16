В США сообщили о сигнале бедствия с украинского сухогруза, атакованного хуситами
Атакованный йеменскими хуситами украинский сухогруз в субботу днем подал сигнал бедствия. Экипаж эвакуировали, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), его слова привело РИА «Новости».
«Сегодня, примерно в 13:45 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ред.) экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия, означающий, что они покидают судно. Корабль Anna Meta отреагировал на сигнал и предложил оказать помощь», - сказано в сообщении.
По информации CENTCOM, экипаж покинул корабль из-за невозможности потушить пожар. Моряков доставят в безопасное место.
Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил ранее, что украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе.