В США сообщили о «грандиозной сделке» между США и Белоруссией
В отношениях между США и Белоруссией наметилась «грандиозная сделка» по ослаблению санкций. Об этом сообщила американская газета The New York Times.
Издание напомнило, что до этого Вашингтон пытался изолировать ближайшего союзника России, поэтому встреча американского дипломата с президентом республики Александром Лукашенко дает надежду «на ослабление репрессий и сближение с Москвой».
На днях в республику прибыл заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. Он хотел встретиться с Лукашенко и главой КГБ РБ Иваном Тертелем.
Газета отметила, что дипломат хотел обсудить обмен заключенных в Белоруссии граждан США на ослабление некоторых американский санкций. Официального подтверждения информации пока нет, а в Госдепе на вопросы журналистов не ответили.
NYT также сообщила, что после переговоров с Лукашенко Смит и еще двое чиновников США поехали в деревню, расположенную недалеко от границы с Литвой. Там их ждали трое заключенных - американец и двое белорусов.
«Когда стемнело, американцы и освобожденные заключенные вернулись через границу в Вильнюс, столицу Литвы», - уточнило издание.
Ранее Великобритания ввела санкции против председателя Центризбиркома Белоруссии Игоря Карпенко после президентских выборов.