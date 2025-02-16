В США сообщили о «грандиозной сделке» между США и Белоруссией

Издание напомнило, что до этого Вашингтон пытался изолировать ближайшего союзника России, поэтому встреча американского дипломата с президентом республики Александром Лукашенко дает надежду «на ослабление репрессий и сближение с Москвой».

На днях в республику прибыл заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. Он хотел встретиться с Лукашенко и главой КГБ РБ Иваном Тертелем.

Газета отметила, что дипломат хотел обсудить обмен заключенных в Белоруссии граждан США на ослабление некоторых американский санкций. Официального подтверждения информации пока нет, а в Госдепе на вопросы журналистов не ответили.

NYT также сообщила, что после переговоров с Лукашенко Смит и еще двое чиновников США поехали в деревню, расположенную недалеко от границы с Литвой. Там их ждали трое заключенных - американец и двое белорусов.

«Когда стемнело, американцы и освобожденные заключенные вернулись через границу в Вильнюс, столицу Литвы», - уточнило издание.

Ранее Великобритания ввела санкции против председателя Центризбиркома Белоруссии Игоря Карпенко после президентских выборов.