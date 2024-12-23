В США сочли маловероятным достижение нового соглашения с Россией по ДСНВ

«На данный момент наиболее практично и вероятно, что мы можем увидеть прогресс в контроле над ядерным оружием через дальнейшие двусторонние переговоры между Белым домом и Кремлем», - отметил он.

Обсуждение нового официального соглашения между двумя государствами будет трудным и длительным процессом. Вряд ли оно завершится до 5 февраля 2026 года, когда истечет срок действия СНВ-III.

По словам руководителя организации, Дональд Трамп, избранный президентом США, и Владимир Путин, лидер России, могут прийти к соглашению о том, что ни одна из сторон не будет наращивать количество стратегических ядерных боеголовок сверх установленных договором.

В феврале 2023 года Россия приостановила свое участие в ДСНВ с США. Как объяснил президент России Владимир Путин, это было сделано для того, чтобы понять, на что претендуют Франция и Великобритания, входящие в НАТО и обладающие стратегическими ядерными арсеналами.

В конце ноября президент России подписал новую редакцию указа об основах государственной политики ядерного сдерживания. Этот документ дает стране право использовать ядерное оружие в ответ на любые действия, которые будут угрожать ее суверенитету и безопасности.