В США схватили ни разу не попадавшегося полиции наркобарона Эль Мао

Мужчин настигли в одном из частных аэропортов приграничного города Эль-Пасо. ФБР подтвердило, что они сдались властям. Эль Мао, которого считали главным поставщиком фентанила в США, обвинили в незаконном обороте наркотиков и организованной преступности. К 76 годам его задержали впервые.

Вторым арестованным стал сын сооснователя наркокартеля Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. По версии следствия, Лопес, как его отец и трое братьев, занимался наркопреступлениями.

Конгресс США заявил о существовании «фентанилового кризиса». Политики обвинили Китай в поддержке распространения синтетических опиоидов.