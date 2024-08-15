В США россиянина осудили за продажу краденых банковских данных

«Георгий Кавжарадзе, 27 лет, житель Москвы, Россия, был приговорен сегодня к 40 месяцам тюремного заключения за то, что он был активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp», - говорится в заявлении.

Москвич признал себя виновным 16 февраля. В Сети он был известен под псевдонимами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.

В период с июля 2016 года по май 2021 года он перечислил более 626 100 украденных учетных данных для входа в систему для продажи на Slilpp, а также продал более 297 300 из них на нелегальной торговой площадке. Позже выяснилось, что все эти учетные записи были связаны с мошенническими транзакциями на сумму 1,2 миллиона долларов.

Прокуратура отметила, что в августе 2021 года ему предъявили обвинение, а впоследствии москвича экстрадировали в США.

Ранее Окружной суд штата Флорида отпустил под залог россиянина Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве.