08 июня 2024, 02:27

В США россиянин признался в экспорте боеприпасов в РФ

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В США россиянин Дмитрий Тимашев признался в нарушении санкций против РФ, связанных с поставками компонентов для оружия. Об этом сообщили на сайте американского Минюста.

В период с 2020 по 2023 годы мужчина отправлял из США в Россию по почте компоненты для производства оружия. Взамен партнер оплатил ему учебу его дочери и съемную квартиру в Екатеринбурге.

После начала спецоперации Тимашев отправлял товар родственнику партнера в Казахстан. Оттуда компоненты попадали в Россию.

«Лицензии для экспорта запчастей через Казахстан в Россию у него не было. Тимашев скрыл незаконный вывоз, исказив содержание грузов в сопроводительных декларациях», - указали в заявлении Минюста.

Тимашеву грозит до пяти лет лишения свободы. Приговор вынесут 8 ноября.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья по подозрению в госизмене. Он сознался, что работал на Главное управление разведки Минобороны Украины.

США Экспорт Санкции Россия Оружие
08 июня 2024, 01:12
Онкобольная Кейт Миддлтон решила устроить детям лучшее лето в их жизни
РИА «Новости»
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, проходящая лечение от рака, не унывает и хочет устроить трем своим детям лучшее лето в их жизни. Об этом сообщило издание Closer Weekly со ссылкой на источник, приближенный к королевской семье.

По словам собеседника издания, принцесса намерена сделать все возможное, чтобы ее дети были счастливы. Поэтому она хочет этим летом проводить как можно больше времени с семьей. Она уже попросила детей придумать веселые занятия, которыми они смогут заниматься все вместе.

«Летом Кейт просто хочет, чтобы дети были детьми и стали немного свободнее. И это лето, больше, чем когда-либо, будет посвящено детям», - рассказал источник.

Кроме того, Миддлтон надеется, что летом ее дети будут проводить как можно больше времени на улице. На каникулах королевская семья будет жить в загородном доме, который находится примерно в трех часах езды от Лондона.

Ранее принц Уильям пролил свет на состояние своей супруги.

Лондон Дети Семья Рак Онкология Принц Уильям
08 июня 2024, 00:46
В Германии оценили готовность страны к войне с Россией
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Только две армии в Европе готовы вступить в потенциальный конфликт с Россией. Об этом бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих заявил в интервью телеканалу WION.

«Это французская и британская армии», - сказал он.

По мнению Биттерлиха, бундесвер в нынешнем состоянии сильно уступает остальным Вооруженным силам в Европе из-за меньших расходов на оборону. Германии нужна настоящая армия и для ее укрепления понадобится не меньше четырех-пяти лет, заключил дипломат.

Немецкие СМИ ранее сообщили, что правительство ФРГ заранее подготовило план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. Согласно документу, во время обороны в Германии введут нормы на распределение пищи среди населения посредством карточек.

Германия Европа Россия Армия
07 июня 2024, 22:55
В Дании неизвестный напал на премьер-министра
РИА «Новости»
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В Дании неизвестный мужчина напал на премьер-министра страны Метте Фредериксен. Об этом сообщило агентство Ritzau.

По информации агентства, нападавший подошел к Метте Фредериксен на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил ее. В правительстве Дании сообщили, что политик «шокирована случившимся», однако сама Фредериксен пока не давала комментариев по поводу нападения.

В мае в Словакии произошло покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Нападавший - 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика в упор. Врачи несколько дней боролись за жизнь Фицо, прежде чем смогли стабилизировать его состояние. В четверг, 6 июня, политик впервые обратился к народу после покушения. По его словам, нападение на него было спланировано оппозицией , а не сумасшедшим одиночкой.

Дания Мужчины
07 июня 2024, 22:20
Мужчина чихнул и потерял кишечник
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Американец потерял кишечник и едва не погиб из-за обычного кашля. Об уникальном медицинском случае написало издание LADBible.

Согласно отчету, 63-летний мужчина чихнул и закашлялся за завтраком. После этого он почувствовал боль и ощущение влажности внизу живота и заметил, что из него выпал кишечник. Мужчина смог вызвать врачей, которые госпитализировали его и провели экстренную операцию.

Как выяснилось, двумя неделями ранее пациент перенес цистэктомию - операцию по удалению мочевого пузыря или его части. Накануне врачи сообщили ему, что операция прошла успешно, и можно снимать швы. Но из-за кашля у мужчины разорвался хирургический надрез, оставшийся после операции.

Ранее в одной из больниц Италии врач по ошибке ампутировал пациенту пенис. Медик считал, что в паховой области мужчины развивается раковая опухоль и провел операцию. Но исследоавание показало, что никакого новообразования не было. Теперь пострадавший 60-летний пациент решил потребовать компенсацию.

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