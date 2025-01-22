22 января 2025, 09:37

В США разрешили депортировать нелегальных мигрантов без суда

Unsplash
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Министерству внутренней безопасности США разрешили депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, без решения иммиграционного суда. Распоряжение об этом ведомство опубликовало на следующий день после инаугурации президента Дональда Трампа.

Благодаря расширению полномочий министерства, из страны оперативно будут выдворять нелегалов, у которых нет права на защиту от высылки.

«Результатом этого изменения станет укрепление национальной и общественной безопасности при одновременном сокращении государственных расходов за счет содействия оперативному принятию решений об иммиграции», - отметили в опубликованном документе.

По данным газеты The New York Times , раньше процедуру ускоренной депортации применяли только в южных штатах, где фиксируется большой поток нелегальных мигрантов.

После инаугурации Трампа полиция перекрыла границу США и Мексики. Некоторые мигранты, ожидавшие на мексиканской территории собеседование для въезда в страну, расплакались из-за ужесточения миграционной политики.

США Суд Мигранты Дональд Трамп
22 января 2025, 10:24
Путин поручил организовать переезд российских компаний из недружественных стран
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил организовать «переезд» в регионы России компаний, зарегистрированных на территории недружественных стран. Об этом заявили знакомые с ситуацией источники РБК.

Путин дал поручение об урегулировании редомициляции (смене юрисдикции компании с сохранением всех ее структур) до 1 апреля 2025 года. Это коснется зарегистрированных за рубежом российских организаций, которые хотят переехать в административные районы России, но по законодательству иностранных государств не могут это сделать.

Регулировать этот процесс по поручению Президента России предстоит председателю правительства Михаилу Мишустину и президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

В 2023 году редомициляцию прошли HeadHunter и VK. В феврале 2024 года головной офис «Т-Технологии» (владелец Т-банка и Росбанка) вышел из-под юрисдикции Кипра и зарегистрировался в специальном административном районе на острове Русский в Приморье.

В этом году, по данным источника РБК, в Россию с Кипра переедет маркетплейс Ozon.

Россия Бизнес Владимир Путин Экономика
22 января 2025, 08:55
В Китае предупредили об отсутствии победителей в торговых войнах
Global Look Press
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США нужно уважительно относиться к правилам и создавать условия для сотрудничества с Китаем, потому что в торговой войне нет победителей. Об этом заявил официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с РИА «Новости».

«Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. В торговых войнах и войнах тарифов нет победителей» - объяснил он.

Еще Пэнъюй напомнил о строгой борьбе КНР с наркотиками. По его словам, Китай помогает США с решением проблем, связанных с фентанилом. Американское правительство ранее признавало это сотрудничество, а действия китайской стороны помогли в борьбе с этим апиоидом в Штатах.

«Китай готов продолжать сотрудничество в рамках контроля за оборотом наркотиков с США на основе равенства, взаимной выгоды и уважения», - подчеркнул Пэнъюй.

До этого новый американский лидер Дональд Трамп допустил введение тарифов против Китая с 1 февраля. Такой сценарий республиканец связал с контрабандой фентанила, которую могли отправить из КНР в Канаду и Мексику.

Несколько дней назад председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Трампом выразил надежду на хорошее начало китайско-американских отношений во время нового срока политика. Он отметил, что у обеих стран есть общие интересы для сотрудничества.

США Наркотики Контрабанда Торговая война Китая и США Международные отношения Войны Дональд Трамп Китай
22 января 2025, 08:10
Полицейский выстрелил в буйную россиянку в Таиланде
Global Look Press
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Полицейский в Таиланде выстрелил в 56-летнюю россиянку, которая якобы угрожала ему ножом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, происшествие случилось на острове Пхукет. Женщина привлекла внимание прохожих тем, что кричала нечленораздельные фразы. Потом она попыталась проникнуть в чужую виллу. В итоге местные жители вызвали полицию.

Правоохранители сначала хотели договориться с россиянкой, но та схватила нож и стала кидаться на стражей порядка. В итоге территорию оцепили, а на место вызвали переводчика для переговоров. Когда женщину попытались успокоить, она приставила нож к своему животу. Один из полицейских выстрелил ей в руку резиновой пулей. После этого даму задержали.

При проверке оказалось, что россиянка была в нетрезвом состоянии или под веществами. Ее госпитализировали. В дальнейшем на допросе она призналась, что приехала на фестиваль электронной музыки. В Москву должна улететь 27 января.

Ранее пьяная россиянка в Малайзии перекрыла проезд автомобилям. Полицейские выяснили, что она приехала в страну четыре года назад, но не смогла улететь из-за пандемии. Все это время жила на улице. За содеянное ей грозит срок до пяти лет или шесть ударов плетью.

Стрельба Женщины Таиланд Полиция
22 января 2025, 07:48
Сирия расторгла соглашение с Россией о порте Тартус
Global Look Press
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Новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией об управление портом Тартус в Средиземном море. Об этом Al-Watan сообщил директор таможни гавани Рияд Джуди.

Доходы от управления портом пойдут «на пользу» САР, рабочие вернутся под местное управление. Власти Сирии займутся восстановлением устаревшего оборудования, которое компания использовала якобы без предусмотренного в соглашении обновления.

В 2019 году руководство Сирии заключило инвестиционное соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» сроком на 49 лет. Целью контракта было расширение порта Тартус. Предполагалось, что за четыре года Россия вложится на сумму 500 миллионов долларов.

Ранее в Дамаске приостановил работу Русский дом. Его законсервировали из-за непростой политической ситуации в Сирии, рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Сирия Россия

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