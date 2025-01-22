В США разрешили депортировать нелегальных мигрантов без суда

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Благодаря расширению полномочий министерства, из страны оперативно будут выдворять нелегалов, у которых нет права на защиту от высылки.

«Результатом этого изменения станет укрепление национальной и общественной безопасности при одновременном сокращении государственных расходов за счет содействия оперативному принятию решений об иммиграции», - отметили в опубликованном документе.

По данным газеты The New York Times , раньше процедуру ускоренной депортации применяли только в южных штатах, где фиксируется большой поток нелегальных мигрантов.

После инаугурации Трампа полиция перекрыла границу США и Мексики. Некоторые мигранты, ожидавшие на мексиканской территории собеседование для въезда в страну, расплакались из-за ужесточения миграционной политики.