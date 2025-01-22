В США разрешили депортировать нелегальных мигрантов без суда
Министерству внутренней безопасности США разрешили депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, без решения иммиграционного суда. Распоряжение об этом ведомство опубликовало на следующий день после инаугурации президента Дональда Трампа.
Благодаря расширению полномочий министерства, из страны оперативно будут выдворять нелегалов, у которых нет права на защиту от высылки.
«Результатом этого изменения станет укрепление национальной и общественной безопасности при одновременном сокращении государственных расходов за счет содействия оперативному принятию решений об иммиграции», - отметили в опубликованном документе.
По данным газеты The New York Times , раньше процедуру ускоренной депортации применяли только в южных штатах, где фиксируется большой поток нелегальных мигрантов.
После инаугурации Трампа полиция перекрыла границу США и Мексики. Некоторые мигранты, ожидавшие на мексиканской территории собеседование для въезда в страну, расплакались из-за ужесточения миграционной политики.