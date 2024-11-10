В США рассказали, как Трампу обойти запрет на выход из НАТО

По мнению юристов, Трамп может сослаться на полномочия президента во внешней политике, как он поступил в 2020 году. Тогда его администрация вышла из Договора по открытому небу.

Если говорить о выходе из НАТО, то принятый при Байдене закон предусматривает принятие такого решения при одобрении двумя третями голосов в Сенате или утверждении актом конгресса.

По словам научного сотрудника Института Брукингса Скотта Андерсона, принятый конгрессом закон относительно НАТО «не безупречен», но решение Трампа может привести к прямому конституционному конфликту с конгрессом.

Профессор школы права университета Чикаго Кертис Брэдли заявил, что просто заявление Трампа о желании вывести США из альянса не означает, что конгресс получит право подать на него в суд. Республиканцы будут контролировать сенат и вряд ли поддержат такой иск.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о рисках превращения Европы в американского вассала, сообщили «Известия».

В Израиле раскрыли план Трампа по ослаблению России за счет улучшения взаимодействия США с окружающими ее государствами.