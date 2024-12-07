07 декабря 2024, 21:15

В США раскрыли план сирийских боевиков

РИА «Новости»
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Боевики задумали свергнуть президента Сирии Башара Асада. Для этого они захватили несколько городов и приблизились к Дамаску, сообщил избранный американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, последние операции сирийской оппозиции тщательно скоординированы. Трамп заявил, что боевики пошли на беспрецедентный шаг и полностью захватили города, чтобы избавиться от президента.

«Сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь к очень крупному шагу по устранению Асада», - сказал он.

Трамп назвал ситуацию в Сирии бардаком. Однако он призвал США не вмешиваться.

Антиправительственные группировки захватили провинцию Идлиб , часть Алеппо, города Телль-Биса и Эр-Растан к северу от Хомса , а также Пальмиру. Власти Египта и Иордании призвали Асада покинуть страну , однако канцелярия президента не подтвердила его отъезд.

Сирия Дональд Трамп
07 декабря 2024, 21:14
Турцию уличили в тайной сделке с Западом
РИА «Новости»
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Масштабная операция группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Сирии является частью плана Запада по разделу страны. Теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается оправдаться за помощь террористам, Об этом в интервью «Абзацу» сообщил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

«Эрдоган пытается снять с себя ответственность за развал Сирии. Это вряд ли будет принято в арабском и исламском мире. Потому что он действует в соответствии с планами Запада по перекройке границ всех стран региона», - сказал он.

По мнению востоковеда, если в Сирии изменится политический строй, то она исчезнет как арабское государство. Эрдоган вооружал террористов при поддержке Великобритании и США.

Такие действия можно расценить как тайную сделку, при которой Турция получает часть северной территории Сирии с городами Алеппо и Хомс, резюмировал Матузов.

Эрдоган ранее заявил, что Турция не покушается на территорию Сирии, в планах расширить буферную зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы на севере страны.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») - организация, признанная террористической на территории России.

Турция Сирия Реджеп Эрдоган Запад
07 декабря 2024, 16:23
Сирийская Пальмира перешла под контроль боевиков
РИА «Новости»
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Город Пальмира в Сирии оказался под контролем боевиков. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Пальмира - все. Вопрос по базе Т4 западнее Пальмиры, [где] располагался российский контингент», - написал корреспондент.

Ранее стало известно, что антиправительственные силы захватили город Дейр-эз-Зор, а также города Телль-Биса и Эр-Растан , расположенные севернее Хомса.

Авиация России и Сирии нанесла удар по занятым террористами позициям и путям снабжения в провинциях Хама и Хомс. В результате атаки ликвидированы десятки террористов и несколько единиц боевой техники.

Сирийское министерство обороны сообщило, что правительственные войска после передислокации начали восстанавликать контроль над захваченными территориями.

Авиация Сирия Боевики
07 декабря 2024, 16:08
Голосование по импичменту президенту Южной Кореи провалилось
Global Look Press
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Национальное собрание (парламент) Республики Корея не смогло набрать необходимые 200 голосов для импичмента президенту Юн Сок Елю. Трансляцию вел телекагал YTN.

За импичмент проголосовало 195 парламентариев, в голосовании не участвовали большинство депутатов правящей партии «Гражданская сила». Депутаты покинули зал после отрицательных результатов голосования по расследованию дела супруги главы государства Ким Гон Хи.

Оппозиция заявила, что инициирует повторное голосование на внеочередной сессии, которую планируют открыть после 10 декабря.

Военное положение президент ввел в Южной Корее 3 декабря, в тот же день парламент отменил это постановление. Чтобы проголосовать за отмену положения, депутатам пришлось прорвать кордин перед зднанием парламента.

Военные Депутаты Южная Корея Оппозиция Военное положение в Южной Корее
07 декабря 2024, 16:06
Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии
Global Look Press
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Министры иностранных дел России, Ирана и Турции призвали к немедленному прекращению огня в Сирии. Об этом по итогам встречи в астанинском формате в Дохе заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы призвали немедленно прекратить боевые действия, решительно подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии», - сказал он.

Глава МИД отметил, что недопустимо использовать в геополитических целях террористов запрещенной группировки «Тахрир аш-Шам»*. Лавров добавил, что Россия помогает сирийской армии.

«Совместно с Ираном и Турцией будем предпринимать шаги для того, чтобы призыв к деэскалации в Сирии был услышан», - заключил Лавров.

Ранее в субботу Минобороны Сирии сообщило, что российская авиация помогла ракетным войскам и артиллерии Сирии ударить по путям снабжения и позициям террористов в провинциях Хомс и Хама.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Сергей Лавров Наступление боевиков на севере Сирии

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