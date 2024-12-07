В США раскрыли план сирийских боевиков

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По его мнению, последние операции сирийской оппозиции тщательно скоординированы. Трамп заявил, что боевики пошли на беспрецедентный шаг и полностью захватили города, чтобы избавиться от президента.

«Сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь к очень крупному шагу по устранению Асада», - сказал он.

Трамп назвал ситуацию в Сирии бардаком. Однако он призвал США не вмешиваться.

Антиправительственные группировки захватили провинцию Идлиб , часть Алеппо, города Телль-Биса и Эр-Растан к северу от Хомса , а также Пальмиру. Власти Египта и Иордании призвали Асада покинуть страну , однако канцелярия президента не подтвердила его отъезд.