В США раскрыли, чем будет заниматься Байден до отставки

Издание отметило, что после продолжительного летнего отпуска американский лидер совершил три поездки, посетив ключевые штаты - «поля сражений». Сначала он появился с Харрис в Пенсильвании в День труда, а завершил неделю поездками в Висконсин и Мичиган.

По словам высокопоставленного чиновника в Белом доме, Байден будет регулярно выезжать в ближайшие месяцы. Он также примет дополнительные меры по списанию студенческой задолженности и снижению стоимости жилья, что является одним из его ключевых внутренних приоритетов.

Издание отметило, что при этом самым важным для наследия Байдена может стать обеспечение победы Харрис над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом на выборах в ноябре.

Ранее экс-президент США заявил, что слова президента РФ Владимира Путина в поддержку кандидатуры Харрис привели его в замешательство.