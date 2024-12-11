В США раскрыли большие планы Байдена на ХТШ перед уходом из Белого дома

*«Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ - террористическая группировка, запрещена в России.

Его источники в Белом доме рассказали, что организацию могут лишить террористического статуса ради взаимодействия мирового сообщества с новым руководством Сирии. Исключение ХТШ* из списка может произойти в ближайшее время, отметили два собеседника NBC News.

В то же время один из источников канала опроверг эту информацию и заявил, что дискуссия пока находится на ранней стадии.

Если группировку вычеркнут из списка террористических организаций, то властям США придется отменить награду в 10 миллионов долларов за данные о ее лидере Абу Мухаммеде аль-Джулани.

Ранее газета Politico сообщила о возникших в США спорах из-за статуса ХТШ*. В Белом доме пока не знают, имеет ли смысл налаживать контакты с новым сирийским руководством, отметило издание.