21 июля 2024, 05:13

В США призвали раскрыть правду о покушении на Трампа

РИА «Новости»
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В США заявили о недостатках в правительственной версии о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа, призвав раскрыть всю правду о нападении. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Пришло время услышать правду от администрации [президента США Джо] Байдена, какой бы неприглядной она ни была», - сказал офицер.

По словам Макгрегора, в озвученной правительственной версии покушения на убийство «больше дыр, чем в ломтике швейцарского сыра». В ней полно недостатков, которые привели к распространению ложных сведений о нападении на политика.

Офицер напомнил, что появились ничем не подтвержденные сообщения, что якобы Трампа могли атаковать сразу несколько стрелков.

До этого политик появился на митинге в штате Мичиган без повязки на простреленном ухе , заменив ее пластырем телесного цвета.

Ранее американист Александр Кубышкин заявил, что позиции Трампа укрепились после нападения. Он сейчас находится в тактически более выгодном положении , чем Байден. В целом же, демократы и республиканцы испытывают дефицит кадров и находятся в организационном кризисе.

США Стрельба Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
21 июля 2024, 03:18
Володин передал президенту Никарагуа послание от Путина
РИА «Новости»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, прибывший с рабочим визитом в Манагуа, встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортега и передал ему послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Когда вы будете с визитом в нашей стране, просим вас выступить перед депутатами Государственной думы», - заявил Володин.

В Никаргагуа Володин прибыл во главе делегации депутатов Госдумы по поручению главы государства. Парламентарии представляли Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции. Помимо этого, спикер выступил перед депутатами республиканской Национальной Ассамблеи.

Ранее Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности главы государства, отметив, что вся новейшая история Белоруссии неразрывно связана с его именем и успехами в развитии страны.

Днем ранее российский лидер выразил соболезнования Вьетнаму из-за смерти генерального секретаря ЦК компартии страны Нгуен Фу Чонга, которого назвал настоящим другом России.

Госдума РФ Россия Владимир Путин
21 июля 2024, 02:58
Перезапуск рекламы кроссовок аdidas завершился скандалом
РИА «Новости»
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Грандиозным скандалом завершилась реклама ретро-кроссовок бренда adidas с участием топ-модели палестинского происхождения Беллы Хадид. Спортивный бренд извинился за ее создание после критики из Израиля, сообщило USA Today.

Adidas выпустил кроссовки в честь Олимпиады 1972 года в Мюнхене. В тот год на Играх произошел теракт на фоне израильско-палестинского конфликта. В тот день палестинская группировка «Черный октябрь» убила 11 спортсменов из сборной Израиля.

Сначала еврейские активисты возмутились тем, что лицом рекламной кампании спортивного бренда стала Хадид, которая занимает пропалестинскую позицию, а потом свое недовольство выразили официальные представители Израиля.

В аdidas извинились, отметив, что осознали «связи с трагическими историческими событиями» и пересмотрят свои рекламные проекты. В соцсетях были удалены все посты с изображением Хадид.

Пропалестинские пользователи негативно отреагировали на извинения бренда. Сама топ-модель и ее представители пока никак не прокомментировали возникшую ситуацию.

Несколько лет назад американское издание New York Times обвинило сестер Хадид и Дуа Липу в антисемитизме из-за их поддержки в израильско- палестинском конфликте именно Палестины.

Израиль Модели Терроризм Реклама Конфликт Израиля и Палестины
21 июля 2024, 02:35
Трамп впервые появился на публике без повязки на правом ухе
РИА «Новости»
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Бывший президент США и кандидат на новый пост главы государства Дональд Трамп появился на первом после покушения митинге своих сторонников без белой повязки на простреленном ухе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Многие сторонники республиканцев закрывали свои уши повязками, похожими на ту, что носил Трамп, в знак поддержки политика.

На митинге в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган бывший президент предстал перед сторонниками с приклеенным на ухо пластырем телесного цвета.

Ранее в США раскрыли детали подготовки покушения на Трампа. В частности, что стрелявший в него Мэттью Крукс за несколько часов до начала предвыборного митинга изучил местность с помощью беспилотника, а в его машине находились бронежилет, взрывчатка и около 100 патронов.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля. Его ранили в ухо. По словам журналиста Такера Карлсона, что после покушение мир изменился и Трамп стал не просто кандидатом и бывшим президентом, но лидером американской нации.

США Дональд Трамп Митинги Выборы президента США Покушение на Дональда Трампа
21 июля 2024, 02:10
Франция запретила некоторым журналистам из РФ освещать ОИ-2024
РИА «Новости»
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Париж отказал некоторым российским журналистам освещать Олимпийские игры из-за боязни «потенциальных шпионов». Об этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете МОК. Мы исходим из принципа предосторожности», - отметил он.

По словам Дарманена, после проверки спецслужбами 960 тысяч досье журналистов отказ в допуске к работе на ОИ-2024 получили 4340 человек. Среди них работники стадионов и члены спортивных делегаций.

Глава МИД Франции уточнил, что спецслужбы страны выявили шпионов - их оказалось меньше 100.

Летние Олимпийские игры состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Федеральные телеканалы России отказались от ее трансляции.

Ранее 245 российским атлетам не позволили участвовать в Играх. Олимпийский комитет России выплатил спортсменам в качестве компенсации свыше 200 миллионов рублей.

Спортсмены Франция Олимпиада в Париже — 2024

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