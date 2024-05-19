В США признались, что авария с вертолетом Раиси случилась в деликатный момент

«[Авария произошла] всего через несколько дней после того, как высокопоставленные американские и иранские чиновники провели переговоры через посредников, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке», - сказано в публикации.

Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс, на которой также присутствовал азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Вертолет иранского президента Ми-171 совершил жесткую посадку в горах из-за сильного тумана. Спасатели и специалисты начали искать борт, к поискам привлекли иранских военных. Правительство Турции направило более 30 своих альпинистов на помощь коллегам из Ирана.